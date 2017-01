Governo Junto entrega benefícios e obras em todas as regiões do Estado janeiro 13th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Somente em 2016, programa contabilizou mais de 500 mil atendimentos

Em convênios com prefeituras, Governo de Goiás e Segov investiram mais de R$ 10 milhões no ano passado

O maior programa social do Governo Estadual chegou a 2017 registrando a marca de 51 edições realizadas. Aberta hoje em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, a 51ª edição do Governo Junto de Você (GIV) foi inaugurada pelo governador em exercício, José Eliton, e trouxe como novidade a realização do primeiro casamento comunitário promovido pelo programa.

Como já é tradição em todas as edições do Governo Junto de Você, o programa oferece à população atendimentos gratuitos essenciais prestados pelo Governo de Goiás, além de dar agilidade ao andamento de processos, entregar benefícios e obras em todas as regiões no Estado, e também ouvir críticas e sugestões do cidadão em uma estrutura montada especialmente para o evento.

Coordenado pela Secretaria Estadual de Governo (Segov), disponibiliza ao público serviços essenciais de forma mais ágil, como a emissão de documentos, exames oftalmológicos, doação de enxovais e muletas, distribuição de medicamentos, atividades culturais e atendimento jurídico.

Somente no ano de 2016, o Governo de Goiás trabalhou firme para que fossem realizados inúmeros investimentos e também aproximar da população os serviços do Governo. Foram realizadas oito edições do Governo Junto de Você, que contabilizaram mais de 500 mil atendimentos. Em convênios com prefeituras, a Segov investiu mais de R$ 10 milhões.

51ª edição

Em Goianira, o local escolhido para o atendimento ao público é o Lago Municipal, ao lado do Clube da Prefeitura, no centro da cidade. Até o próximo domingo (15), todos os serviços essenciais prestados pelo Governo de Goiás e parceiros estarão disponíveis ao público no espaço.

Como novidade, desta vez foi realizado um casamento comunitário para 85 casais. Após a cerimônia coletiva, foi servido um almoço aos convidados dos recém-casados. Na abertura, em Goianira, José Eliton destacou a importância do Estado na construção da cidadania.

“Para mim é uma alegria e honra muito grande saber que o Estado é um apoio importante na construção da cidadania. Nós temos a consciência de estar presente, ajudando aqueles que querem avançar, entregando benefícios à sociedade e garantindo o exercício da cidadania. Quando a política é feita com responsabilidade, ela transforma a vida das pessoas”, afirmou o governador em exercício, José Eliton.

(Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)