“Hospital do Servidor está em fase final”, afirma Marconi em entrevista a rádio de Goiânia maio 30th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

O Ipasgo já está licitando a compra dos equipamentos para o hospital. O hospital terá 211 leitos

“Hospital do Servidor está em fase final, com inauguração prevista para no máximo quatro meses. O Ipasgo já está licitando a compra dos equipamentos. O Ipasgo é o maior plano de assistência a servidores públicos do país”, explicou Marconi Perillo em entrevista à Rádio Terra FM, na manhã desta segunda-feira (29/5). O hospital está sendo construído com recursos do Ipasgo no Setor Bela Vista, Região Sudeste de Goiânia. A previsão é de que no próximo semestre seja iniciada a instalação de equipamentos e mobiliário.

Em sua estrutura, a unidade contará com atendimento ambulatorial em diversas especialidades; centro cirúrgico equipado para cirurgias de alta complexidade; central de diagnóstico laboratorial e de imagem; UTIs adulta, pós procedimento e de isolamento, e ainda um auditório. Toda estrutura de apoio ao funcionamento de um grande hospital geral também está no projeto, como lavanderia, central de nutrição e central de gases.

Serão 211 leitos, sendo 40 tipo apartamento, 76 tipo enfermaria, 30 unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 25 de recuperação/indução, 18 de quimioterapia e 22 de emergência/observação.