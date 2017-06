IMB atuará no Programa de Proteção de Nascentes junho 7th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

A Superintendente do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), da Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), Lillian Prado, participou na manhã dessa segunda-feira (6/6) do evento de lançamento do Programa Proteção de Nascentes – Etapa: Bacia Hidrográfica do Meia Ponte realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O Programa tem o objetivo de identificar, proteger, replantar espécies nativas e monitorar as principais cabeceiras de rios e córregos de determinada Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. O IMB atuará do desenvolvimento de uma plataforma online de mapas interativos que será usada para a identificação e o cadastro das nascentes.

Na oportunidade, o subcomandante de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado de Goiás, tenente coronel Marco Antônio de Castro Guimarães e o conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea), Annibal Lacerda Margon assinaram o Termo de Cooperação Técnica para oficializar o início dos trabalhos. Em seguida, a engenheira agrônoma Silvia Romano Ribeiro, técnica do Senar, apresentou detalhes.

O lançamento do programa contou ainda com a palestra do Coordenador de Implementação de Projetos Indutores da Agência Nacional de Água (ANA), Devanir Garcia dos Santos, sobre conservação de água e solo no âmbito da gestão de recursos hídricos. Ao final do evento, casos de sucesso na proteção de nascentes por proprietários rurais foram apresentados e os presentes receberam mudas de árvores.

O evento contou com a presença de autoridades como o presidente do Sistema Faeg, José Mário Schreiner, o diretor-presidente da Saneago, Jalles Fontoura de Siqueira, e parceiros no âmbito do projeto como o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, Fábio Camargo.