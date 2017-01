Imóveis mais baratos – Como se preparar para comprar? janeiro 30th, 2017 Diretor Artigo Google+ LinkedIn Pinterest

A constatação da queda real de 8,93% no preço de venda dos imóveis em 2016 – índice FipeZap divulgado neste último sábado (28) – faz muitos brasileiros resgatarem o sonho de comprar a casa própria. Entretanto, esse sonho pode se tornar um pesadelo com o endividamento e a inadimplência, logo, é preciso planejar a compra com antecedência e cautela.

Um bom negócio é comprar à vista, pois não se paga juros e ainda, na maioria das vezes, tem a vantagem de se conseguir um bom desconto. Mas, mesmo assim, alguns cuidados são necessários, principalmente, em relação aos gastos extras, que são consideráveis, com taxas cartoriais e bancárias, além de itens como mudança, condomínio e mobília. Muitas famílias não pensam nesses pontos e é aí que se endividam.

Entretanto, pagar à vista não é a realidade para a maioria dos brasileiros; como segunda opção, para quem não tem urgência em mudar e tem disponibilidade de uma verba de investimento mensal, recomendo um consórcio. Nesse caso, pagará menos e, se tiver sorte, poderá ser sorteado e ganhar a casa rapidamente, além de também poder economizar para dar um lance com economias extras.

Depois dessas opções, vem o financiamento, que também é uma opção de compra interessante. O grande problema é que, ao comprar uma casa financiada, se firmará um compromisso mensal. A dica para poupar é fazer uma estimativa dos gastos totais, avaliar quanto falta para atingir o montante e diagnosticar quanto pode ser poupado por mês para fazer face às despesas.

Também é fundamental ter em mente que, com o financiamento, se estará contraindo uma dívida de valor, que deverá ser honrada mensalmente, e que existem os juros, que, somados ao longo do contrato, podem significar o pagamento de duas ou até três casas.

No caso de pagar aluguel, o financiamento pode ser uma ótima alternativa, deixando de pagar esse valor sem retorno futuro para pagar a prestação de algo que será seu. Se a pessoa não pagar aluguel, uma ótima alternativa é guardar o valor da prestação do financiamento, em qualquer tipo de investimento conservador, e assim, em sete ou oito anos, poderá comprar a casa à vista e não pagar juros. É preciso entender que o dinheiro aplicado rende juros, enquanto que, no financiamento, se paga juros.

Um grande problema que se enfrenta na busca pela realização do sonho de uma casa própria são as dívidas sem valor, aquelas contraídas nas compras de produtos e serviços que, muitas vezes, não agregam valor. Estas acabam desequilibrando o orçamento financeiro mensal e, com isso, perde-se o foco no bem de valor, que é a casa.

Artigo por Reinaldo Domingos, doutor em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira.