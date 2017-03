Índices de criminalidade voltam a cair no mês de fevereiro março 3rd, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Estado apresenta queda nas 12 modalidades monitoradas pelo Observatório da SSPAP pelo segundo mês consecutivo em 2017. Homicídios recuam 29,5% e latrocínios, 80%. Declínio também prevalece nas diversas naturezas de roubos e furtos. Violência desacelera na região do Entorno do Distrito Federal. Resultados são reflexo da política de segurança pública implantada pelo vice-governador José Eliton. Entre atividades ostensivas recentes, PM deflagrou as operações Fecha Goiás e Carnaval

Pelo segundo mês consecutivo em 2017, Goiás registra recuo em todos os 12 índices de criminalidade disponíveis pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP). Em janeiro, as estatísticas já haviam mostrado a tendência de queda geral dos delitos, o que agora se confirma com a divulgação do relatório de fevereiro: se comparado com o mesmo período do ano passado, os homicídios registraram queda 29,46%, enquanto, estupros e tentativas de homicídios recuaram 29,17% e 43,63%, respectivamente.

Também retrocederam os latrocínios (-79,31%), roubos a transeuntes (-33,35%), roubos de veículos (-40,49%), roubos em comércios (-30,34%), roubos em residências (-39,3%), furtos de veículos (-29,77%), furtos em comércios (-24,07%), furtos em residências (-4,87%) e furtos a transeuntes (-34,69%). As estatísticas de janeiro já haviam mostrado essa mesma tendência de queda na criminalidade quando também apresentou retrocesso nas 12 modalidades.

Os resultados positivos são reflexo da política de segurança pública implantada pelo vice-governador José Eliton que esteve à frente da pasta de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017. As iniciativas tiveram como base, além da integração das diversas polícias, o planejamento estratégico, o uso da inteligência, da tecnologia no mapeamento e definição de táticas que resultam em alta eficácia. A intensificação do policiamento nas ruas da capital e nas cidades do interior foi outra estratégia que força a queda dos índices de violência em todo o estado.

O novo secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Brisolla Balestreri, apresentado em coletiva de imprensa pelo governador Marconi Perillo no dia 24 de fevereiro, reconheceu esse esforço ao afirmar que é preciso dar continuidade ao trabalho de valorização das forças policiais goianas, uma das ações centrais implementadas pelo vice-governador José Eliton.

Entre as atividades ostensivas recentes, a Polícia Militar deflagrou no dia 09 de fevereiro a Operação Fecha Goiás. Mais de 2 mil policiais e 600 viaturas estiveram envolvidos na atividade. Na véspera dos festejos deste ano, a PM lançou a Operação Carnaval. Além do efetivo de 800 homens, foram incluídos recursos tecnológicos e profissionais, como radares, etilômetros e balanças. No total, 35 municípios estratégicos tiveram o reforço na segurança.

Latrocínios caem 75% em Goiânia, e estupros têm queda de 68,5%

A queda nos índices obtidos pelo estado são reflexos dos números apurados nas principais regiões goianas. A capital também apresentou recuo na totalidade de ocorrências reativas. Os homicídios caíram 19,09%, os estupros contraíram 68,5% e as tentativas de homicídios recuaram 60%. Houve recuo nas cinco naturezas de roubos: a transeuntes (-36,22%), de veículos (-50%), em comércios (-32,95%), e em residências (-35,88%). A redução chegou a 31,35% nos furtos de veículos e a 36,09% nos furtos em comércios. Os furtos em residências e a transeuntes caíram, pela ordem, 13,52% e 34,84%.

Em Aparecida de Goiânia, roubos de veículos recuam 54,7%

Onze das 12 modalidades criminais retrocederam em Aparecida de Goiânia no mês passado. Uma manteve-se estável. O município da Região Metropolitana de Goiânia, que tem se destacado pelos resultados aferidos nos últimos meses, manteve o ciclo de queda.

Os homicídios recuaram 32,14% na cidade. Já os estupros caíram 50% e as tentativas de homicídios diminuíram 35,29%. Todas as naturezas de roubos declinaram: roubo a transeuntes (-32,58%), roubo de veículos (-54,7%), e roubo em comércio (-4,17%). Também diminuíram os furtos de veículos (-47,06%), em comércio (-43,29%) e furto em residência (-22,09%). Os furtos a transeuntes não apresentaram oscilação (0%).

Em Anápolis, todas naturezas de roubos apresentam declínio, aponta relatório

De acordo com a SSPAP, em Anápolis, todas as naturezas de roubos analisadas apresentaram queda em fevereiro. Os roubos a transeuntes caíram 33,13%, os roubos de veículos baixaram 26,67% e os roubos a comércio despencaram 75%. O recuo dos roubos em residências atingiu 46,67%. Também tiveram queda no mês os furtos de veículos e em comércio, que contraíram, respectivamente, 42,37% e 39,68%. Não foi registrado nenhum estupro na cidade no período.

Por outro lado, os homicídios tiveram acréscimo de 14,29%, e as tentativas de homicídio oscilaram positivamente em 8,33%. Os furtos em residências aumentaram 15,79%, enquanto os furtos a transeuntes cresceram 55,58%. Aconteceu um latrocínio na cidade no mês passado.

Entorno do DF têm resultados históricos com redução de 11 das 12 modalidades de crimes

As estatísticas de fevereiro sobre criminalidade foram bastante favoráveis para a região do Entorno do Distrito Federal. Além da redução em 11 das doze modalidades de crimes pesquisados, chamou a atenção o elevado índice de redução na maioria deles. Os homicídios tiveram redução de 37,5%. As tentativas de homicídio caíram 47,42% e os latrocínios recuaram em 80%. Os roubos recuaram também na região: veículos (-29,65%), comércio (-16,67%), residência (-50,46%) e transeuntes (-31,8%).

O relatório mostra que houve queda, ainda, nos furtos a transeuntes (-63,49%), nos furtos de veículos (-26,86%) e furtos em residências (-14,16%). Apenas os furtos em comércio apresentaram evolução de 12,4%, na comparação entre fevereiro de 2017 e 2016.

Carnaval menos violento na capital e no interior

Crimes de alta prioridade despencam em Goiás durante festejos deste ano na comparação com o ano anterior, atesta levantamento da SSPAP

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) divulgou também os números da violência no período de carnaval. De acordo com a estatística, Goiás teve este ano um carnaval bem menos violento que a festa do ano passado. Todas as ocorrências consideradas como de alta prioridade apresentaram queda nos índices. Para efeito de comparativo foi utilizado o período compreendido entre a sexta e terça-feira, datas que antecedem e encerra a festa.

Neste carnaval, segundo a SSPAP, houve redução de 44% nos homicídios praticados no estado. Houve redução, ainda, nos roubos em residências (-27%), roubos de veículos (-56%), roubos a transeuntes (-53%), furto em residências (-28%), furtos de veículos (-41%), furtos a transeuntes (-52%), latrocínios (-91%), tentativas de homicídios (-44%) e estupros (-20%).

Na capital, dez das 12 naturezas criminais monitoradas mostraram declínio. Os roubos e furtos a transeuntes apresentaram as maiores quedas. Enquanto os roubos de veículos e a transeuntes registraram quedas respectivas de 61% e 58%, os furtos nessas modalidades caíram 55% e 53%. Os furtos e roubos nas residências goianienses recuaram 33% e 7%, nessa ordem. As tentativas de homicídios despencaram 91%, e os latrocínios 100% (nenhum caso na capital). Já os casos de homicídios tiveram aumento de 14% (Foram oito casos contra sete no ano passado).

