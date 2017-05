Informações sobre GO-174, trecho Rio Verde/Montividiu maio 23rd, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

É importante que o condutor trafegue com cuidado pela GO-174, no trecho de Rio Verde a Montividiu, onde a Agetop atua, com várias frentes de obras, na restauração e construção da terceira faixa da rodovia. Os trabalhos das equipes, atualmente concentrados nos primeiros dez quilômetros sentido Rio Verde – Montividiu, estão devidamente sinalizados com placas instaladas como forma de redução da velocidade e prevenção de acidentes. Máquinas e homens trabalham na pista e, em determinados trechos, a passagem é feita pelo sistema siga/pare.

Agentes do policiamento rodoviário se encontram no trecho, que tem 41 quilômetros de extensão, orientando o condutor. Além da restauração, que deixará o pavimento totalmente novo, a construção de 27 quilômetros de terceira faixa facilitará o trânsito dos veículos nas subidas acentuadas e o escoamento da safra de grãos do Sudoeste goiano.