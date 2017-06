“Injeção de dinheiro nas cidades para que os empregos voltem”, diz Marconi junho 14th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Em entrevista, ele falou sobre os recursos do Goiás na Frente destinados à Educação e à Segurança Pública

“Fizemos a opção de valorizar os professores e servidores administrativos com esse dinheiro”, disse

“É importante essa injeção de dinheiro nas cidades do interior para que os empregos voltem”, afirmou hoje o governador Marconi Perillo, em entrevista à imprensa após evento de repasse de recursos do Programa Goiás na Frente para 15 prefeituras goianas. Ele reiterou que todos os 246 municípios serão contemplados com recursos do Goiás na Frente, na medida em que as prefeituras entregarem os documentos necessários para a celebração dos convênios.

“Muitas prefeituras dependem de documentos que não dispõem ainda. Estamos cobrando para que essas obras continuem ou comecem em todos os municípios. Afinal de contas, em tempo de recessão, é importante essa injeção de dinheiro nas cidades do interior para que os empregos voltem”, enfatizou, lembrando que um dos principais objetivos do Goiás na Frente é a geração de empregos.

Questionado sobre o aumento da folha salarial após a concessão do reajuste para os professores e para parte da corporação de policiais, Marconi reafirmou que o governo estadual tem recursos em caixa para realizar os reajustes, já previstos no orçamento, e cumprirá com a meta de melhorar sempre os serviços públicos.

“É claro que para dar reajuste para professor e policial, a gente gasta dinheiro. Mas se não fizermos isso não vamos conseguir atingir nosso objetivo, que é melhorar cada vez mais os serviços públicos. Todos esses reajustes estão previstos no orçamento e nas vinculações orçamentárias. No caso, por exemplo, da Educação, ela está priorizando melhorar as remunerações dos servidores em lugar de fazer mais obras. É uma escolha que a Educação faz com o nosso apoio, porque os recursos são vinculados. Nós temos que gastar 25% do dinheiro do Estado com a Educação, e nós fizemos essa opção de valorizar os professores e servidores administrativos”, declarou.

Os investimentos na Educação, por meio do Goiás na Frente, serão de R$ 510 milhões. Além do reajuste, estão previstas a entrega de 75 novos ônibus, a aquisição de 2.440 aparelhos de ar condicionado, entrega de 140 unidades do Tendas do Saber, distribuição de 150 mil cadernos do Aprender +, Caravana Aprender +/Enem Express nos 246 municípios, reforma e construção de escolas, aquisição de 5 mil conjuntos de mesas e cadeiras, construção de creches, reajuste da Merenda Escolar, reajuste do programa ProEscola (58%) e a participação de aluno em eventos nacionais e internacionais.

“Depois de um ajuste de mais de dois anos, nós estamos tendo condições agora de beneficiar, através da vinculação constitucional, os professores. E o resultado, com certeza, vai ser a melhoria ainda maior do Ideb. Nós queremos professores e alunos estimulados para estarem cada vez mais entre os melhores do país”, enfatizou Marconi, no evento de anúncio dos recursos do programa para a Educação, ocorrido em maio.

Os 15 municípios que receberam hoje a primeira parcela do programa Goiás na Frente são: Morro Agudo de Goiás (R$ 166.666,00), Jataí (R$ 500 mil), Aloândia (R$ 175.000,00 de um total de R$ 1 milhão), Cachoeira Alta (R$ 157.138,00 de um total de R$ 1, 6 milhão), Guarani de Goiás (R$ 200 mil de um total de R$ 2 milhões), Bom Jesus de Goiás (R$ 200 mil), Jesúpolis ( R$ 166.666,00, de um total de R$ 1 milhão), Jussara ( R$ 130 mil de um total de R$ 1,3 milhão), Maurilândia (R$ 200 mil de um total de R$ 2 milhões), Paraúna (R$ 200 mil de um total de R$ 2 milhões), Porteirão (R$ 175 mil de um total de R$ 1 milhão), São João D’Aliança ( R$ 200 mil de um total de R$ 2 milhões), Turvelândia ( R$ 140 mil de um total de R$ 700 mil), Uruaçu (R$ 300 mil de um total de R$ 3 milhões e Vianópolis (R$ 267.089,00 de um total de R$ 3 milhões).