Inscrições para graduação e pós-graduação a distância do Senac chegam à reta final fevereiro 16th, 2017

Graduação recebe os inscritos até o dia 26 de fevereiro, enquanto interessados na pós-graduação têm até 2 de março para participar. Inscrições abertas para o 1° semestre

Ainda dá tempo para se inscrever em um dos cursos de graduação e pós-graduação a distância do Senac. Para este primeiro semestre, a instituição tem 12 títulos de graduação a oferecer, cujas inscrições estão disponíveis até o dia 26/2 em sua página no portal. Há também 26 cursos – com oferta para todo o território nacional de pós-graduação – que estarão abertas até o dia 2 de março.

O ensino a distância do Senac oferece mais flexibilidade ao aluno, em um ambiente virtual de aprendizagem, que conta com mecanismos de interação e comunicação adequados, além da disponibilização de conteúdos e recursos multimídia, que incluem vídeos e aulas narradas. As aulas são ministradas pela internet, mas é preciso realizar uma avaliação presencial por semestre no polo escolhido.

A instituição atua com 14 polos exclusivos para a graduação EAD em diversas localidades: Senac Lapa Tito, Santana, Santo André, Tatuapé e Centro Universitário Senac – Santo Amaro, na capital paulista, Santos, no litoral, e Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São José do Rio Preto no interior paulista. Há também novos polos no sul do país em Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC). Já para a pós-graduação, o Senac dispõe de 289 polos em todo o Brasil.

O EAD propõe flexibilidade nos horários de estudo, respeito ao ritmo de cada um, valoriza o desenvolvimento de competências (organização, pró-atividade e responsabilidade, por exemplo), e a possibilidade de conciliar a vida profissional ao estudo. Além disso, os certificados de quem faz um curso presencial ou a distâncias são os mesmos.

Para se inscrever na graduação – as inscrições para os cursos de graduação são feitas exclusivamente pelo portal www.ead.senac.br/graduacao. Depois de escolher o curso, os interessados devem pagar a taxa de R$ 20 e optar entre realizar uma prova de redação ou utilizar a nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Lista de cursos:

Bacharelado em Administração com Linha de Formação Específica em Administração de Empresas

Bacharelado em Ciências Contábeis

Tecnologia em Logística

Tecnologia em Marketing

Tecnologia em Gestão Comercial

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Tecnologia em Gestão Financeira

Tecnologia em Processos Gerenciais

Tecnologia em Gestão Pública

Tecnologia em Comércio Exterior

Licenciatura em Pedagogia

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Para se inscrever na pós-graduação – as inscrições para os cursos de pós-graduação destinam-se a candidatos que já possuam diploma em graduação. Inscrições e mais informações sobre oscursos estão disponíveis no site www.ead.senac.br/posgraduacao.

Veja lista completa dos cursos: