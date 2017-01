Jataí: Adilson Carvalho vai comandar Legislativo pela terceira vez janeiro 3rd, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Com o voto dos 10 vereadores empossados no último domingo, dia 1º de janeiro, o vereador Adilson Carvalho (PMDB) foi eleito, pela terceira vez, presidente da Câmara Municipal de Jataí. A mesa diretora para o biênio 2017-2018 também será composta pelos vereadores Thiago Maggioni (PSDB), como vice-presidente, e Major Davi Pires (PP), como secretário. A eleição aconteceu no plenário João Justino de Oliveira, logo após a posse dos vereadores, do prefeito Vinícius Luz (PSDB) e da vice-prefeita Simone Oliveira Gomes (PSD).

Empossado para seu sétimo mandato consecutivo como vereador na tarde do mesmo dia 1º, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, Adilson Carvalho não teve concorrentes na escolha do novo presidente. Pretendentes ao cargo, os vereadores Mauro Bento Filho (PMDB) e José Prado Carapô (PTN) acabaram não registrando chapas.

Fazem parte da legislatura 2017-2020 os vereadores reeleitos Adilson Carvalho, Gildenicio Santos (PMDB), João Rosa (PSDB), Marcos Antônio (PDT), Mauro Bento Filho e Thiago Maggioni, ao lado dos novatos Agustinho de Carvalho Filho, o ‘Carvalhinho” (SD), José Prado Carapô, Kátia Carvalho (SD) e Major Davi Pires.

Em seu pronunciamento, o novo presidente admitiu que não esperava contar com o voto de todos os parlamentares. “Foi uma surpresa muito positiva ser eleito por unanimidade nesta sessão, o que me dá mais responsabilidade para fazer uma gestão de união, independentemente de partidos, em prol do legislativo municipal e de toda a nossa comunidade”, disse ele.

Adilson prega união suprapartidária em favor do município. “Espero que a Câmara e a prefeitura possam trabalhar em sintonia nos próximos quatro anos para que nossa Jataí possa sair ganhando”, afirmou. “Se somarmos forças e em parceria buscarmos recursos para o município, temos maiores chances de construir um futuro melhor para nossa comunidade”.

Ex-presidente, o vereador Marcos Antônio, que abriu a solenidade e conduziu a eleição por ter sido o candidato mais votado em 2 de outubro passado, fez um balanço dos seus dois anos à frente do legislativo municipal. “Quero descansar depois dessa gestão e me dedicar ao meu mandato”, declarou ele.

O vereador Gildenicio Santos saudou a volta de Carvalho à presidência da casa. “Espero que a nova mesa faça seu trabalho com isenção para que os vereadores tenham condições de fazer seu trabalho em favor da população”, acrescentou.

Mesma postura foi adotada pelo vereador Carvalhinho, que ainda discorreu sobre como deve ser seu comportamento nos próximos quatro anos. “Vim para contribuir, não quero tomar o espaço de ninguém, pelo contrário: quero dar as mãos a todos os parlamentares em favor de nossa população”.

Eleito para seu terceiro mandato, o vereador Mauro Bento Filho afirmou que, mesmo não tendo conseguido aglutinar nomes em torno de sua candidatura, espera uma boa gestão por parte do vencedor. “Desejo que o presidente Adilson Carvalho faça um excelente trabalho, pois, caso isso não ocorra, este parlamento sofre e toda a nossa cidade sofre”, disse ele.

Mesmo novato, o vereador José Prado Carapô também postulou a presidência do parlamento. “Quero reafirmar meu compromisso pela população que me elegeu”, asseverou. “Fui eleito pela oposição e a faremos com responsabilidade, principalmente por meio da fiscalização dos atos do executivo, a começar das promessas de campanha”.

Única mulher no poder legislativo jataiense, a vereadora Kátia Carvalho colocou-se à disposição para ouvir as reivindicações da comunidade. “Contem comigo para trabalhar em prol dos interesses de nossa comunidade, e que nosso presidente tenha sucesso: acredito em sua fala e que nós teremos condições de trabalhar”.

Novo secretário da mesa diretora, o vereador Major Davi Pires falou sobre sua função e uma de suas prioridades como parlamentar. “Muitas vezes a questão da segurança pública não foi tratada com a seriedade devida pela prefeitura, mas agora esperamos mudar esta situação durante os próximos quatro anos”.

O vereador João Rosa exaltou a boa presença de público no plenário da Câmara. “Espero que vocês, presentes ao plenário, venham mais às sessões, pois vocês são o combustível dos vereadores”, afirmou. “Estou do lado prefeito, mas não ficarei a favor de projetos que contrariarem a população”.