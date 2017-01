Jataí: Adilson Carvalho volta à presidência da Câmara janeiro 2nd, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Com o voto dos 10 vereadores empossados neste domingo, dia 1º de janeiro, o vereador Adilson Carvalho (PMDB) foi eleito, pela terceira vez, presidente da Câmara Municipal de Jataí. A mesa diretora para o biênio 2017-2018 também será composta pelos vereadores Thiago Maggioni (PSDB), como vice-presidente, e Major Davi Pires (PP), como secretário. A eleição aconteceu no plenário João Justino de Oliveira, logo após a posse dos vereadores, do prefeito Vinícius Luz (PSDB) e da vice-prefeita Simone Oliveira Gomes (PSD).

Empossado para seu sétimo mandato como vereador na tarde do mesmo dia 1º, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, Adilson Carvalho não teve concorrentes na escolha do novo presidente. Pretendentes ao cargo, os vereadores Mauro Bento Filho (PMDB) e José Prado Carapô (PTN) acabaram não registrando chapas.

Fazem parte da legislatura 2017-2020 os vereadores reeleitos Adilson Carvalho, Gildenicio Santos (PMDB), João Rosa (PSDB), Marcos Antônio (PDT), Mauro Bento Filho e Thiago Maggioni, ao lado dos novatos Agustinho de Carvalho Filho, o ‘Carvalhinho” (SD), José Prado Carapô, Kátia Carvalho (SD) e Major Davi Pires.