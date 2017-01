Jataí: Aprovados três projetos enviados pelo poder Executivo janeiro 27th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Em sessão extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Jataí, foram aprovados os três projetos enviados pelo prefeito Vinícius Luz.

Foram eles: o PL 001, que altera a tabela de vencimentos dos profissionais do magistério de Jataí, para que o reajuste da categoria aconteça no início do ano;

o PL 002, que altera os artigos 183, 184, 185 e 186 da lei n° 1.400, que instituiu o regime único dos servidores públicos do município, com uma emenda do vereador Gildenicio Santos e outra de autoria de todos os vereadores, que garante o benefício previsto na matéria a todos os funcionários da prefeitura;

e o PL 003, que dispõe sobre alterações na lei n° 3.857, que autorizou o parcelamento de contribuições previdenciárias no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Jataí. Este foi aprovado com o voto de oito parlamentares. O vereador José Prado Carapô absteve-se.

Já o projeto de lei n° 002, do presidente da Câmara, Adilson Carvalho, que cria o cargo em comissão de procurador geral substituto no legislativo jataiense, não foi votado, pois o vereador José Carapô pediu vistas.