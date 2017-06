Jataí: Gildenicio defende uso de lâmpadas de LED na iluminação pública junho 29th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

O vereador Gildenicio Santos solicitou à administração municipal a substituição das lâmpadas convencionais das vias e dos logradouros públicos de Jataí por lâmpadas de LED. A troca representaria economia aos cofres públicos, pois as lâmpadas de LED duram aproximadamente 25 vezes mais do que as incandescentes e três vezes mais que as fluorescentes, além de proporcionar maior luminosidade e, consequentemente, mais segurança à população.

Major Davi sugere normas para autorização de funcionamento de repúblicas

O vereador Major Davi Pires sugeriu ao executivo a elaboração de um projeto que discipline a concessão de Alvará Especial de Localização e Funcionamento de Repúblicas Estudantis. A intenção é prevenir danos sociais, preservar a segurança, a moralidade, o conforto público, os bons costumes e o patrimônio. Ele lembra que o termo “república”, além de designar algo que é de uso comum, também denomina uma agremiação onde impera a desordem e a bagunça. “Daí a necessária interveniência do poder público para aplacar os desmandos que geram insegurança e quebra de costumes dos povos”, afirmou o parlamentar.

João Rosa pede ponto de mototáxi coberto no Jatahy Shopping

O vereador João Rosa requereu à prefeitura a implantação de um ponto de mototáxi coberto, contendo água e luz, tanto na área externa quanto na parte interna do Jatahy Shopping. Atualmente os mototaxistas trabalham na rua, em um local desprovido da infraestrutura necessária para a realização de suas atividades, sem nenhuma comodidade àqueles profissionais.

Mauro Filho quer melhor sinalização em cruzamento de ruas

O vereador Mauro Bento Filho reivindicou à SMT sinalização nas esquinas com estacionamento de motos, visando maior segurança nos cruzamentos das vias públicas da cidade. Segundo ele, em muitas confluências caminhões estacionados próximos a esquinas dificultam a visibilidade por parte dos condutores de veículos, o que aumenta o risco de acidentes. Ele sugere que, nos pontos de maior fluxo, sejam destinadas áreas ao estacionamento de motos ou placas de sinalização de “Proibido estacionar” com, no mínimo, oito metros de distância da esquina.