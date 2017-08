Jataí (GO) celebra 13ª edição do Dia Nacional do Campo Limpo agosto 16th, 2017 Diretor Meio Ambiente Google+ LinkedIn Pinterest

A central de Jataí será uma das mais de 100 unidades de recebimento de 22 estados brasileiros a comemorar o sucesso do programa brasileiro de destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas

O Sistema Campo Limpo (logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas) tem resultados expressivos a comemorar. São mais de 420 mil toneladas de embalagens corretamente destinadas desde 2002, quando o programa entrou em operação. Ao retirar dos campos 94% das embalagens plásticas primárias comercializadas, o Brasil se mantém como líder mundial em destinação adequada desse material. Essas conquistas serão celebradas em 18 de agosto, Dia Nacional do Campo Limpo.

O evento deve acontecer em 100 unidades de recebimento de 22 estados do país. Com o tema “Quando cada um cumpre a sua parte, temos muitos motivos para comemorar”, a data reconhece a importância do envolvimento de todos os elos da cadeia agrícola – agricultores, canais de distribuição, fabricantes e poder público – para o sucesso do Sistema, que tem o inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) como núcleo de inteligência.

A celebração já reuniu mais de um milhão de pessoas de todo o Brasil desde sua primeira edição, em 2005, e vai mobilizar, além dos elos envolvidos no programa, a comunidade do entorno das centrais de recebimento de embalagens vazias. “É o momento de disseminar conhecimento sobre conservação ambiental e boas práticas no campo. Sempre em nome da saúde do planeta e das futuras gerações”, ressalta João Cesar M. Rando, diretor-presidente do inpEV.

Para festejar, a central de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas de Jataí, gerenciada pela Ajade (Associação Jataiense dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas), promoverá o Dia de Portas Abertas, ocasião em que as centrais recebem a comunidade e mostram o trabalho realizado. Acontecerão ainda o DNCL na Escola, concurso onde as escolas do entorno inscrevem ações organizadas por seus professores, com o objetivo de promover a conscientização ambiental junto aos alunos, e concorrem a prêmios; o DNCL Universitário, que promove ações voltadas para estudantes de ensino médio e universitário; o DNCL Ação com Agricultor, evento responsável pela difusão de novas tecnologias e soluções sustentáveis entre agricultores; e a Ação Comunitária, que estimula o envolvimento da comunidade em práticas a favor do meio ambiente.

Modalidade DNCL Universitário

Data: 23 de agosto

Horário: 9h30

Local: UFG – Unidade Jataí

Público: 30 participantes esperados

Entrada franca

Modalidade DNCL Ação com Agricultor

Data: 17 de agosto

Horário: 8h00

Local:Fazenda Monte Alegre

Público: 15 participantes esperados

Entrada franca

Modalidade Portas Abertas

Data: 18 de agosto

Horário: 7h30

Local: Rod. BR 060 Km 465 (à esquerda 2km)

Público: 300 participantes esperados

Entrada franca

Modalidade Ação Comunitária

Data: 22 de agosto

Horário: 11h30

Local: Professora Avelina Silva Barros

Público: 30 participantes esperados

Entrada franca

Sobre o Dia Nacional do Campo Limpo

O Dia Nacional do Campo Limpo foi instituído no calendário brasileiro em 18 de agosto, por meio da Lei Federal 11.657 de 16 de abril de 2008. Mais de um milhão de pessoas, de todo o país, já participaram das comemorações; em 2016 foram mais 70 mil participantes. A celebração da data é realizada pelas centrais de recebimento de embalagens vazias, com apoio do inpEV, seus associados fabricantes de defensivos agrícolas, entidades representativas do setor (Abag, Aenda, Andav, Andef, Aprosoja, CNA, OCB e Sindiveg), organizações públicas (governo municipal e estadual) e privadas, além de outros apoiadores locais.

Sobre o inpEV

Há 15 anos, o inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) atua como núcleo de inteligência do Sistema Campo Limpo nas atividades de destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas e promove ações de conscientização e educação ambiental sobre o tema, conforme previsto em legislação. É uma instituição sem fins lucrativos formada por mais de 100 empresas e nove entidades representativas da indústria do setor, distribuidores e agricultores.