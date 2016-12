Jataí: posse dos eleitos e eleição da mesa diretora da Câmara acontecem no próximo domingo dezembro 29th, 2016 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

A posse dos eleitos em outubro passado acontecerá no próximo domingo, dia 1º de janeiro, às 16 horas, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia. Logo em seguida, no plenário João Justino de Oliveira, no Palácio das Abelhas, será realizada a sessão para eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Jataí para o biênio 2017-2018.

Serão empossados, para o período 2017-2020, como prefeito, o atual vereador Vinícius Luz (PSDB), e, no cargo de vice-prefeita, a advogada Simone Oliveira Gomes (PSD). Também tomarão posse os vereadores Marcos Antônio (PDT), Adilson Carvalho (PMDB), Thiago Maggioni (PSDB), Gildenicio Santos (PMDB), Mauro Bento Filho (PMDB), José Prado Carapô (PTN), Agustinho de Carvalho Filho, o “Carvalhinho” (SD), Kátia Carvalho (SD), Major Davi Pires (PP) e João Rosa (PSDB).

Encerrada a cerimônia de posse, os vereadores se deslocarão para a sede do parlamento jataiense. De acordo com o Regimento Interno do legislativo, a eleição da mesa será feita por votação aberta, com chamada nominal, em ordem alfabética. O presidente em exercício (o vereador mais votado nas últimas eleições: no caso, o atual presidente, Marcos Antônio) designará uma comissão de vereadores, pertencentes às diferentes bancadas, para proceder à fiscalização do processo de votação.

Os vereadores votarão à medida que forem nominalmente chamados, dizendo o número da chapa e o nome do candidato a presidente. O secretário anotará em formulário apropriado o voto de cada vereador e será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos. Haverá então a proclamação, pelo presidente, do resultado final.

Ainda segundo o Regimento da casa, não sendo possível, por qualquer motivo, efetivar-se ou completar-se a eleição da mesa na primeira sessão para esse fim convocada, o presidente convocará sessão para o dia seguinte e, se necessário, para os dias subsequentes, até que os novos nomes sejam escolhidos.

As chapas poderão ser registradas até as 11 horas do próximo domingo, dia da eleição. Até o momento, nenhuma chapa foi protocolada para o pleito.