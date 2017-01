José Eliton avança na definição de obras estruturantes do estado janeiro 4th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Vice-governador e equipe técnica do governo fazem últimos acertos para apresentar ao governador lista de obras e ações prioritárias do governo

O vice-governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, José Eliton, apresentará em breve ao governador Marconi Perillo a relação de obras estruturantes e ações do governo que vão impacto no desenvolvimento do estado. A conclusão do documento segue uma relação de solicitações feitas por secretarias e órgãos do governo, na qual está sendo analisada em conjunto com uma equipe técnica do governo. Governador e vice também definirão um cronograma de reuniões nos municípios goianos para discutir a aplicação de parte desses investimentos com a sociedade organizada e a população.

Na relação, consta a conclusão de hospitais regionais, investimentos em rodovias estaduais, ampliação de recursos destinados à segurança pública, saneamento e para o Programa Estadual de Inovação e Tecnologia – Inova Goiás, que tem como meta aumentar a produtividade da economia e fazer com que o estado assuma uma posição de vanguarda no cenário nacional e internacional nos próximos anos.

O vice-governador destaca que a definição da lista de obras e ações faz parte da primeira etapa de um programa, no qual sua segunda etapa consiste em visitar mais de 150 municípios. “Com essa agenda, a ser executada ainda nesse primeiro semestre, vamos avaliar – junto a população – as necessidades de investimentos e o melhor destino para que possam impactar no desenvolvimento econômico e social de cada região do estado”, acrescenta.

José Eliton afirma que, desde a venda da distribuidora de eletricidade goiana, a preocupação do governador Marconi Perillo e dele é a aplicação consciente desse recursos. “Não queremos pulverizar esses investimentos, por isso fizemos um levantamento de obras em todos os cantos do estado”, relata o vice-governador.

Diálogos



Em dezembro de 2016, após o governador Marconi Perillo anunciar que a aplicação dos recursos ficaria sob a coordenação do vice-governador, José Eliton deu início a uma série de reuniões com secretários e auxiliares do governo para o início do levantamento das obras e ações prioritárias do Estado. Outro ponto importante destacado pelo vice-governador é o diálogo com prefeitos goianos no sentido de ampliar parcerias.

Desde o fim do período eleitoral e resultado das eleições, o governador Marconi Perillo e José Eliton mantêm audiências com os novos gestores. “As conversas foram determinantes na elaboração das prioridades”, relata ao lembrar a todos da lista de investimentos recentemente divulgada por Perillo em entrevista.

O governador disse que a meta é concluir grandes projetos de infraestrutura como: duplicações de rodovias, obras na área da saúde, segurança pública, educação e saneamento dentre outros. “Vamos focar no essencial para a população goiana e para a economia do estado”, afirmou Perillo.

Processo de desenvolvimento

Para José Eliton, a aplicabilidade desses recursos tem como objetivo principal fazer com que Goiás esteja pronto para o novo processo de desenvolvimento, a partir de investimentos corretos desses valores. “É preciso aproveitar muito bem esses recursos, de modo que a população sinta efetivamente os resultados práticos, não só na inauguração da obra, mas em decorrência da sua utilização”, afirma.