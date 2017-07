José Eliton: “Caiado encena teatro eleitoreiro e oportunista” julho 4th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Vice-governador afirma que senador atenta contra programa que reforçou Tesouro Estadual e mantém milhares de empregos em Goiás

O vice-governador José Eliton afirmou nesta segunda-feira (3/7) que o senador Ronaldo Caiado (DEM) “encena mais uma peça de seu teatro eleitoreiro, em nova ação de um repertório oportunista, ao pedir à Justiça de Goiás que reveja os acordos firmados no Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Estadual de 2014”.

Em nota, José Eliton disse que o programa, que obteve a adesão de 1.234 estabelecimentos comerciais, “reforçou o Tesouro Estadual e beneficiou centenas de empresas estabelecidas em Goiás, que geram milhares de empregos”.

“O senador Ronaldo Caiado (DEM) encenou mais uma peça de seu teatro eleitoreiro nesta segunda-feira”, disse o vice-governador. “Em nova ação de um repertório oportunista, obviamente visando as eleições de 2018, anunciou que pedirá à Justiça de Goiás que reveja os acordos firmados no Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Estadual de 2014, iniciativa que reforçou o Tesouro Estadual e beneficiou centenas de empresas estabelecidas em Goiás, que geram milhares de empregos”, afirma.

Segundo José Eliton, “o que está configurada é a irresponsabilidade do senador Ronaldo Caiado com mais essa jogada eleitoreira, na sua insana busca por holofotes”.

De acordo com o vice-governador, “a leviandade e a irresponsabilidade do senador ficam flagrantes quando se tem em mente que o fato gerador do Programa de Recuperação de Créditos se deu em 2014”. E questiona: “Portanto, a pergunta que se faz é: por que agora, quase três anos depois? A resposta é simples. Por oportunismo, má-fé e motivação eleitoreira, os três princípios que norteiam a agenda de Caiado”.

José Eliton disse que “é importante destacar que 968 empresas regularizaram seus débitos com o Estado por meio do Recuperar 2014. Essas empresas representam 1.234 estabelecimentos comerciais”.

O vice-governador afirmou, ainda, que “o Programa Recuperar 2014, teve sua vigência nos termos da lei regularmente aprovada pelo Poder Legislativo Goiano, com a adesão deferida a todas empresas que se enquadraram nas regras e que, obviamente, requereram sua adesão de forma absolutamente legal”.

Leia, abaixo, a íntegra da nota do vice-governador José Eliton:

