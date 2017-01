José Eliton conclama bancada goiana a apoiar Jovair à presidência da Câmara janeiro 11th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

“Ele vai contribuir com o fortalecimento da política nacional e do legislativo”, disse o governador em exercício durante lançamento do deputado goiano que se comprometeu a trabalhar pela aprovação de reformas. “Jovair é um parlamentar atuante, bem avaliado e a eleição dele é boa não só para Goiás, mas para o Brasil”, disse

O governador em exercício, José Eliton, conclamou a bancada federal de Goiás a apoiar a candidatura do deputado federal Jovair Arantes (PTB) à presidência da Câmara dos Deputados. A defesa pela eleição do parlamentar goiano ocorreu na tarde desta última terça-feira (10/01) no Salão Nobre da Casa, em Brasília, durante o lançamento oficial da campanha.

“Jovair é um parlamentar atuante, bem avaliado e que trabalha muito pelo nosso estado. A eleição dele é boa não só para Goiás, mas para o Brasil”, disse Eliton ao fazer referência à campanha do parlamentar que se dispõe a trabalhar para a aprovação de reformas importantes para o país, como a da Previdência e trabalhista.

Eliton afirmou, ainda, que esta é uma candidatura justa, legítima, e de um deputado que tem credenciais para contribuir com o parlamento brasileiro, e com o país. “Além de trazer apoio irrestrito de Goiás, estamos aqui para reconhecer a trajetória de um líder que, à frente da Câmara Federal, vai contribuir com o fortalecimento da política e do legislativo”, relatou ao lembrar dos 22 anos de atuação como deputado federal. Este é seu sexto mandato.

Durante o lançamento da campanha, o governador em exercício esteve acompanhado dos deputados Roberto Balestra (federal) e dos estaduais Eliane Pinheiro, Talles Barreto, Júlio da Retífica, Francisco Júnior, Francisco de Oliveira e Henrique Arantes, que é filho de Jovair, além de lideranças políticas de Goiás. A exemplo dos prefeitos de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e de Itumbiara, José Antônio. Na ocasião Eliton levou o abraço do governador Marconi Perillo ao parlamentar.

Apoio

Ao todo, são 17 deputados federais por Goiás na Câmara dos Deputados. Além dos parlamentares goianos, o governador em exercício reforçou a adesão de políticos de outros estados que estiveram no lançamento da campanha e manifestaram apoio ao goiano. É o caso, por exemplo dos deputados Nelson Marquezelli (PTB de São Paulo), Paulinho da Força (Solidariedade), Rogério Rosso (PSD do Distrito Federal), e Ronaldo Fonseca (Pros do DF), entre outros.

(Fonte: Assessoria do governador)