José Eliton enaltece as igrejas na construção de uma sociedade mais justa e segura fevereiro 13th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Vice-governador participou do Encontro das Famílias, evento da Igreja Universal do Reino de Deus, que contou com a presença do fundador da instituição religiosa, bispo Edir Macedo. “Pessoas criadas segundo valores difundidos pelas igrejas dificilmente se voltam para o mundo da marginalidade”, afirma

O vice-governador José Eliton ressalta o papel das igrejas na criação de uma sociedade mais fraterna e segura, por meio do repasse de valores cristãos. Ele participou, na tarde deste último domingo (12/02), do Encontro das Famílias, evento da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), ocorrido no Ginásio Goiânia Arena, e que contou com a presença do fundador da instituição religiosa, bispo Edir Macedo.

José Eliton lembra a todos do trabalho social realizado por pessoas e grupos ligados aos diversos segmentos religiosos, que além de contribuir em ações de assistência social, promovem um trabalho preventivo, principalmente em relação aos jovens, impedindo que ingressem no mundo das drogas e da criminalidade.

“Eventos como este são extremamente importantes para a estabilidade social, que exaltam valores importantes que são construídos no seio dos lares”, pontua José Eliton. Afirma, ainda, que “as discussões vivenciadas nas igrejas provocam reflexões individuais e coletivas acerca de aspectos sociais relevantes na construção mais fraterna”, conclui.

“Pessoas criadas segundo valores difundidos pelas igrejas dificilmente se voltam para o mundo da marginalidade”, afirma o vice-governador ao ressaltar a gratidão que o Estado e a sociedade têm pelas instituições religiosas de Goiás. E relata, ainda, as parcerias que muitas organizações sociais ligadas às igrejas mantêm com o poder público na oferta de serviços de qualidade à população.

Eliton pontua a importância de eventos como o Encontro das Famílias, da Iurd, que recebeu um público de cerca de 16 mil pessoas. “São milhares de pessoas da Capital e de caravanas do interior do Estado, além de estados vizinhos, que dedicam o tempo em nome da fé e do auxílio aos mais necessitados”, diz.

Crédito/Foto: Alexandre Garcia