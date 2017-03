José Vitti: Goiás entrou no radar dos investidores árabes fevereiro 28th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Presidente da Assembleia diz que é boa a impressão causada pela comitiva goiana, liderada pelo governador Marconi, aos empresários dos Emirados Árabes Unidos

Integrante da missão liderada pelo governador Marconi Perillo no Oriente Médio, o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, afirmou que Goiás entrou no radar das atenções dos investidores árabes, que estão entusiasmados com as possibilidades de negócios oferecidos no Estado. Vitti disse que as rodadas de negociação iniciaram-se a pleno vapor e têm como agenda principal investimentos nas áreas do agronegócio, inovação tecnológica e energias renováveis. “Mas existem outros segmentos que podem emplacar investimentos, como o setor de infraestrutura”, afirmou.

“Os empresários árabes estão impressionados com os dados econômicos apresentados pelo governador Marconi Perillo, especialmente quando são informados que as exportações de Goiás multiplicaram-se por 25 e o PIB cresceu dez vezes nos últimos 15 anos, passando de R$ 17,4 bilhões para R$ 170 bilhões”, observou.

O presidente da Assembleia disse que uma das prioridades da missão goiana no mundo árabe é a captação de investimentos para o projeto ferroviário entre Goiânia e Brasília. Além da infraestrutura, mão de obra qualificada e da localização estratégica no coração do Brasil, Vitti disse que a economia em franco crescimento desperta atenção para Goiás no contexto da América do Sul.

“Apesar da crise pela qual passa o nosso país, Goiás apresenta o diferencial de ter uma economia competitiva e ser o estado brasileiro que mais expandiu nos últimos anos,” salientou.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, a figura do governador Marconi Perillo também impressiona e inspira confiança nos investidores: “Marconi é um governante antenado com as mudanças que se operam na economia global e, por isso, é visto pelos empresários internacionais como uma liderança que se impõe no Brasil moderno que surge no século 21”.