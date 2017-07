José Vitti: “O governador nunca cruzou os braços diante das dificuldades” julho 4th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado José Vitti, atribuiu à capacidade de gestão do governador Marconi Perillo o fato de Goiás ser hoje um dos poucos estados da federação a gerar empregos e a experimentar índices de crescimento. Para Vitti, não fosse a atitude de Marconi de ombrer com os deputados estaduais para aplicar soluções administrativas e enfrentar a crise, Goiás não se destacaria positivamente ante aos demais entes da federação.

As declarações foram feitas ao acompanhar Marconi nas reuniões hoje do governador em Aragoiânia, Abadia de Goiás e Trindade, do Programa Goiás na Frente, ao qual fez referência como “o maior programa de investimentos do País”. “O Estado de Goiás, hoje, tem o maior programa de investimentos talvez do nosso País. Isso mostra a responsabilidade, mostra uma parceria muito grande do governo do Estado de Goiás e também da Assembleia Legislativa, que nos momentos difíceis foi chamada à responsabilidade, aprovou pacotes difíceis, porém agora estamos colhendo os louros”, declarou, ao testemunhar a assinaturas de convênios para os três municípios.

O presidente da Assembleia atribuiu o sucesso do Goiás na Frente, “graças à visão futurista, moderna e à maneira de administrar do governador Marconi e ao coordenador desse programa, o doutor José Eliton. Eles enxergaram o momento de dificuldade que o País iria passar”, frisou. “O governador nunca cruzou os braços diante das dificuldades. Sempre acordou muito cedo, sempre trabalhou muito. E é por isso que, em todas as crises, ele consegue superar”, completou.

Marconi afirmou reconhecer a importância da liderança de Vitti na Alego, em um momento tão delicado do Brasil e de Goiás, para o sucesso do Programa Goiás na Frente, que está investindo R$ 9 bilhões em todas as regiões do Estado. “Agradeço ao José Vitti por tudo que ele faz para dar estabilidade ao Estado e para garantir ao governo as condições de lançar o Programa Goiás na Frente. Jovem, talentoso, e uma pessoa que tem muito futuro”, elogiou o governador.