Jovair Arantes registra-se oficialmente como candidato à Presidência da Câmara fevereiro 1st, 2017 Diretor Nacional Google+ LinkedIn Pinterest

Primeiro candidato a presidente da Câmara dos Deputados a registrar oficialmente sua candidatura na Secretaria Geral da Mesa, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO), destacou, nesta quarta-feira (1º), que, se eleito, vai trabalhar para que a Casa tenha maior conexão com a sociedade.

“Hoje nós estamos absolutamente isolados da sociedade, que, de certa forma, não entende a Câmara como sendo necessária. Queremos mostrar ao povo brasileiro que essa Câmara é necessária. Nós vamos – a partir de amanhã, com a graça de Deus e com os votos dos nossos deputados – administrar uma Casa diferente, que vai voltar a ter conexão e vai ter, com certeza, o respeito da sociedade brasileira, porque vamos fazer uma administração transparente e centrada nos princípios democráticos”, declarou.

Jovair Arantes reforçou que não convocará sessões de votação no Plenário para o período noturno. “Isso aqui não pode ser boate. Nós vamos votar de dia, não de noite. Teremos uma pauta permanente, durante todo o mês”, afirmou.

O líder do PTB também afirmou que pretende fazer com que a TV Câmara seja, realmente, um instrumento de divulgação do trabalho parlamentar, e que os funcionários da Casa voltarão a ter protagonismo na administração.

Foto: Acompanhado de deputados de diversos partidos, Jovair registra sua candidatura.

Crédito – Jotaric