Jovair defende financiamento privado de campanhas eleitorais, com maior fiscalização

O líder do PTB na Câmara dos Deputados, Jovair Arantes (GO), defendeu o financiamento privado das campanhas eleitorais, ao comentar a aprovação do financiamento público, nesta terça-feira (15), pela comissão especial que analisou mudanças no sistema eleitoral brasileiro (PEC 77/03).

O texto cria o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que contará com 0,5% da Receita Corrente Líquida da União nos 12 meses encerrados em junho – o equivalente a cerca de R$ 3,6 bilhões.

“Nós vivemos num país capitalista ao extremo e, em qualquer país capitalista, quem financia a democracia é o capital. No Brasil, é diferente: eles querem fazer eleições socialistas num país capitalista selvagem. O eleitor não é socialista, o eleitor tem entendimento diferente da situação”, afirmou.

Na opinião de Jovair Arantes, o financiamento privado não deveria ser proibido, mas sim melhor fiscalizado.

“É só fazer as coisas da forma correta. Agora, porque sujaram a água, nós temos que jogar o balde inteiro fora. Não dá, você pode reciclar essa água. Hoje, temos uma lei eleitoral que não é muito ruim. Então, é só botar a fiscalização em cima e colocar o sistema para funcionar conforme o estabelecido”, declarou.

Distritão

Por outro lado, o líder defendeu outro ponto aprovado pela comissão especial nesta terça-feira: o distritão. Nesse caso, será adotado o voto majoritário para deputados federais e estaduais em 2018, e para vereadores em 2020. Será eleito quem receber mais votos.

O sistema atual é chamado de proporcional: para ser eleito, o candidato conta com os seus votos e com aqueles dados ao partido ou à coligação.

Jovair Arantes ressaltou que, em um processo democrático, o lógico é ser eleito quem tem mais votos.

“O distritão vai diminuir o fluxo de pessoas que reclamam que seu candidato a vereador teve 2,2 mil votos e não foi eleito, enquanto outro que recebeu 500 ou 400 votos se elegeu. A população clama por essa mudança”, disse.