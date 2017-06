Juceg registra aumento de 7,7% na abertura de empresas em Goiás nos primeiros 5 meses do ano

A abertura de empresas nos cinco primeiros meses do ano em Goiás foi 7,7% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. De janeiro a maio de 2017, a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) registrou 7.989 novas inscrições, contra 7.414 no mesmo período do ano anterior.

Segundo o presidente da Juceg, Rafael Lousa, o avanço na abertura de empresas revela que as pessoas estão direcionando seus investimentos para o próprio negócio.

Dados

Entre janeiro e maio, foram registradas em Goiás 3.091 empresas do tipo individual de responsabilidade Ltda (com apenas um titular); 2.718 do tipo sociedade empresária limitada (com dois sócios, no mínimo); 2.152 empresários individuais (aqueles que exercem a atividade econômica em nome próprio e integralizam o seu patrimônio à exploração do negócio); 14 sociedades anônimas fechadas e 14 cooperativas. Os dados não incluem os Micro Empreendedores Individuais (MEIs).

Goiânia registrou a maioria dos pedidos de abertura em empresas (2.828), seguida de Aparecida (394) e Anápolis (363). Na divisão por gênero, os homens representaram 70% dos negócios abertos contra 30% das mulheres.

Projeção