Justiça Estadual de Jataí realiza leilão janeiro 30th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

A Justiça Estadual de Jataí em conjunto com o leiloeiro oficial Álvaro Sérgio Fuzo realizam leilão presencial e eletrônico no dia 09 de fevereiro de 2017, às 14:00 horas, no Fórum e com lances online de qualquer lugar do país, pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/go . No evento, serão leiloados instalações para posto de combustível com diversas benfeitorias com 1.273m² de área construída e 03 casas, localizados em Jataí e outros bens. Alguns bens poderão ser parcelados em até 05 vezes, consulte-nos. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/go ou então pelo 0800-707-9272.