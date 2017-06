Lissauer e Governo do Estado levam recursos ao Sudoeste Goiano junho 21st, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Através do programa Goiás na Frente, cidades do Sudoeste Goiano assinaram convênios e receberam cerca de R$ 10 milhões em recursos

O deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), acompanhou ontem, 20, o governador Marconi Perillo (PSDB), o vice-governador José Eliton (PSDB), deputados estaduais e federais, secretários de Estado, além de várias lideranças políticas, em uma “maratona” pela região Sudoeste, nos municípios de Bom Jesus, Castelândia, Maurilândia, Turvelândia, Santo Antônio da Barra e Acreúna, para assinaturas de convênios e entregas de recursos do programa Goiás na Frente. Como representante da região na Assembleia Legislativa, Lissauer avaliou o programa como arrojado, republicano e necessário.

“Diferente de outros estados da federação, Goiás está deixando a crise para trás. E, esse programa, vai financiar obras que foram definidas pela comunidade e pelos gestores, independente de sigla partidária, os 246 municípios de Goiás estão recebendo os recursos que vão garantir o serviços estruturais nas cidades e o fortalecimento da economia local. É muito gratificante levar essas boas notícias à população que representamos”, afirma Lissauer.

A caravana do programa começou por Bom Jesus de Goiás, com a assinatura do convênio liberando R$ 2 milhões para pavimentação e recuperação do asfalto. “Esse é o governo de referência para os demais estados brasileiros, pois o Estado tem trabalhado de forma aguerrida para colocar Goiás na posição que merece”, pontuou o secretário de Governo, Tayrone Di Martino.

Já em Castelândia, o deputado Lissauer, acompanhado do prefeito Marcos da Farmácia, recepcionaram as autoridades estaduais para assinatura de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura para a liberação de R$ 1 milhão. O município recebeu ainda, a notícia da retomada de uma das mais importantes obras viárias da região, a GO-319, a rodovia já tem 17 quilômetros asfaltados, do total de 50 km. A obra concretizará o corredor São Simão-Edeia, facilitando o transporte entre vários municípios da região ao porto de São Simão. Em Maurilândia, o deputado fez a entrega junto com o governador Marconi e o vice José Eliton e demais lideranças, do cheque com a primeira parcela, dos R$ 2 milhões liberados para a Prefeitura.

Na cidade vizinha, Turvelândia, também foi repassado a primeira parcela do convênio. A prefeita Reila Naves recebeu das mãos do governador e do deputado Lissauer Vieira, o cheque de R$ 200 mil, referente ao primeiro pagamento dos recursos estaduais que serão utilizados para a construção de passeios públicos, já que a cidade tem 100% das ruas e avenidas pavimentadas. “Esses recursos vieram em boa hora. Tenho muito que agradecer o governador Marconi, o vice José Eliton e ao deputado Lissauer Vieira pelo apoio que estão dando ao nosso município”, comentou a prefeita.

Lissauer seguiu com a caravana do Goiás na Frente para o município de Santo Antônio da Barra para assinatura do convênio de R$ 1 milhão que serão aplicados em pavimentação e recuperação das vias urbanas, e logo em seguida, para a cidade de Acreúna, onde o governador Marconi Perillo encerrou a maratona de visitas na região Sudoeste do Estado.

Em Acreúna, um convênio no valor de R$ 2 milhões foi assinado com a Prefeitura para obras de infraestrutura, para a realização de mais 300 mil metros quadrados de pavimentação e recuperação, atingindo todas as ruas e avenidas. O prefeito Edmar Neto agradeceu a todos pela ajuda dada a sua administração em apenas seis meses de mandato. “Agradecemos ao governador e ao deputado Lissauer Vieira. Temos consciência que, sem a ajuda do governo de Goiás e de nosso representante na Assembleia, nossa vida teria sido ainda mais difícil”.

José Eliton que também é o coordenador do programa declarou que o “governador Marconi Perillo projetou este Estado como referência para o Brasil em qualidade de gestão, voltado para o desenvolvimento econômico sem descuidar do social. Para mim, é uma alegria e uma honra muito grande conduzir esse programa”.

Marconi Perillo reforçou que “em todos os meus governos eu procurei ajudar os prefeitos, não me esqueço das cidades, dos prefeitos, principalmente em tempos de crise, quando míngua o dinheiro das prefeituras. Se a gente não ajudar os prefeitos, principalmente aqueles que estão começando agora, eles não vão conseguir realizar obras para melhorar a vida das pessoas,” finalizou o governador.