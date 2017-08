Lissauer fiscaliza obras de revitalização de GOs no Sudoeste goiano agosto 10th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Na última semana, o parlamentar visitou rodovias que estão sendo revitalizadas através de seu empenho e cobrança.

Uma das reivindicações do deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), desde que assumiu o mandato, é a revitalização de GOs ao redor do Sudoeste Goiano. Empenhado no assunto, o parlamentar conseguiu viabilizar neste ano, com a ajuda do Governo do Estado, o início das obras de revitalização e criação das terceiras faixas da GO 174, que liga os municípios de Rio Verde a Montividiu, uma das rodovias mais importantes e emblemáticas da região.

Semana passada o parlamentar visitou a referida obra, cumprindo seu papel de fiscalizar e acompanhar os serviços realizados pelo governo, a fim de garantir a qualidade e a interrupção da GO. “Posso afirmar que valeu a pena nosso trabalho árduo e cansativo de cobrança, as obras estão em ritmo acelerado, com excelente qualidade”, averiguou.

Lissauer também visitou as obras na GO 206, entre Caçu e Itarumã, no Extremo Sudoeste. “Outra reivindicação e cobrança de nosso mandato que está de vento em polpa e com serviços de primeira qualidade”, salientou.

Também foi uma conquista do deputado junto com a Agência Goiana de Transporte e Obras (AGETOP) a recuperação da GO 210, entre Rio Verde e Santa Helena e de Turvelândia a Porteirão. Além da GO 325, que liga Santa Helena aos distritos de Formosinha/Arantina/Edéia, que já estão com obras iniciadas.

“Esse é meu trabalho! Essa é minha obrigação! Não me canso de repetir isso. Sei o quanto é importante rodovias de qualidade, que ajudam no trânsito comum da sociedade, mas principalmente, dos caminhoneiros e produtores, os responsáveis por alimentar e manter a economia do país, como é o caso dessas GOs que transitam diariamente toneladas de grãos”. Finalizou Lissauer Vieira.