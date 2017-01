Lissauer leva mais policiais para o município de Rio Verde e região janeiro 19th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

“A violência está assolando todos os rincões brasileiros. Aqui em Goiás, infelizmente, a realidade não é diferente. Por isso não tenho medido esforços para levar mais segurança às famílias goianas, notadamente à região sudoeste e em especial, à cidade de Rio Verde” ressaltou Lissauer Vieira, líder do PSB na Assembleia Legislativa salientando o empenho especial que tem dispensado para abrandar a insegurança em nossa região,

Portanto, o deputado estadual, em atendimento ao ofício do vereador rio-verdense, Soldado Fernando, conseguiu junto ao comando geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, a formação de mais 40 soldados PM para o 8º Comando

Regional sediado em Rio Verde. Outra exigência de Lissauer Vieira, é a garantia de que os mesmos militares, depois de formados, prestam serviços Na região.

Os acadêmicos do curso foram convocados pelo Governo do Estado conforme decreto do dia 28 de dezembro de 2016 e se apresentarão de imediato para o início do curso.

Lembrando que os primeiros 52 policiais militares, formados em Rio Verde, foi uma conquista da população rio-verdense através do mandato do deputado estadual Lissauer Vieira, conforme ofício de 24 de setembro de 2015.

Porteirão e Turvelândia

Outras conquistas do deputado, viabilizaram, parcerias com as prefeituras de Porteirão e Turvelândia, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que cedeu mais dois policiais PM para cada cidade. “Com muita boa vontade e empenho político, colocaremos os municípios da região sudoeste, entre os mais os seguros de todo o país”. Assegura Lissauer Vieira.

Santo Antônio da Barra

Em Santo Antônio da Barra, o deputado Lissauer Vieira, esteve reunidos com a prefeita Leide (Sirleide Alves Ferreira) e com todos os vereadores do município: presidente da Câmara, Donizete Paula, Cardozin, Milton do Jesus, Fábio Batista, Téo do Zeca, Pepeta, Wagno e Rodrigo do Gás.

O principal assunto foi a segurança pública foi o principal tema em pauta. “Recebi várias solicitações, entre elas o aumento de, pelo menos, mais dois policiais militar para atender o município” ressaltou Lissauer, explicando o motivo da reunião. Na oportunidade a prefeita, Sirleide Alves Ferreira, garantiu a disponibilidade de colaborar com banco de horas aos policiais.

Na próxima semana o deputado Lissauer Vieira estará encaminhando e hipotecando esforços junto aos órgãos do Governo do Estado para atender as justas reivindicações da segurança pública, da população de Santo Antônio da Barra.

(Fonte: Assessoria do Deputado)