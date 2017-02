Lissauer pede urgência na retirada da CPP do centro fevereiro 1st, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Em reunião com o superintendente executivo do Sistema Penitenciário o deputado reivindicou, mais uma vez a construção de uma nova CPP para Rio Verde

O deputado estadual Lissauer Vieira, líder do PSB na Assembleia Legislativa, esteve ontem, 31, em audiência com o Superintendente Executivo do Sistema Penitenciário, Coronel Victor Dragalzew, em companhia com o Superintendente de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, delegado Danilo Fabiano, solicitando urgência na retirada da Casa de Prisão Provisória (CPP) do centro da cidade de Rio Verde e construção de uma outra Casa de Prisão fora do perímetro urbano.

Na oportunidade o Coronel Victor Dragalzew concordou que a solicitação é de grande importância e que portanto, daria prioridade ao assunto o mais rápido possível. O deputado lembrou que desde o ano passado, ainda no mandato de Juraci Martins, foi disponibilizado pela prefeitura de Rio Verde um espaço, ao lado do Centro de Inserção Social (CIS), para a construção da CPP.

“Rio Verde já não suporta mais uma “cadeia” naquele local. Hoje está no centro, trazendo transtorno e insegurança à população, pois somente no ano passado foram registradas mais fugas na CPP de Rio Verde do que em Goiânia”, ponderou o parlamentar.

Semana passada o deputado Lissauer Vieira esteve também com o governador Marconi Perillo fazendo a mesma solicitação. Na ocasião Marconi colocou o governo à disposição e já encaminhou o pedido ao secretário interino de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Cel. Edson Costa Araújo, enfatizando urgência ao assunto.

Caçu

Também na reunião com o Coronel Victor Dragalzew e o delegado Danilo Fabiano esteve acompanhando o deputado Lissauer a prefeita de Caçu, Ana Cláudia. Onde foi solicitado uma nova Casa de Prisão Provisória para o município. O pedido da prefeita foi encaminhado para os órgãos competentes.

“Estarei presente cobrando essas reivindicações que fizemos ontem e semana passada. Tanto o governador quanto o Coronel Victor me disseram que as devidas providências serão tomadas para a mudança da CPP de Rio Verde o quanto antes. Mesmo com a confirmação não deixarei de lado a solicitação, farei isso apenas quando estiver com a construção em prática”. Ressalta Lissauer Vieira.