Lissauer reúne-se com lideranças rurais do Sudoeste

Lissauer Vieira não deixa suas obrigações parlamentares nem mesmo nos finais de semana. Participa de festas, reuniões, entrevistas e visitas a fim de conhecer de perto as reais necessidades do povo.

Na última sexta-feira, em Rio Verde, o deputado estadual Lissauer Vieira reuniu-se com a diretoria do Sindicato Rural de Rio Verde e Sindicato Rural de Paraúna, logo após, participou de um bate-papo com os jornalistas Cairo Santos e Rogério Cabral na Rádio Minha FM. Durante a entrevista, o parlamentar falou um pouco de seu trabalho, citou a conquista do Passe Livre Estudantil para os estudantes de Rio Verde, falou das obras de recuperação das GO’s 174, 206, 410, das GO’s que ligam Rio verde e Santa Helena de Goiás, Santa Helena a Edeia e Itumiri a Aporé. Além do Programa Goiás na Frente que está levando infraestrutura a vários municípios, Plataforma Multimodal e a inclusão da segurança pública como prioridade na LDO 2018. Para Rio Verde, Lissauer citou ainda, a aquisição de ambulância, aparelho de ultrassonografia, destinação de 3 milhões para obras de infraestrutura, investimentos em Habitação e a migração do Instituto Federal Goiano para Universidade Tecnológica Federal.

Ainda na sexta-feira, o deputado acompanhado pelo diretor da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Padre Ferreira e dos vereadores Manoel Pereira (Rio Verde) e Fábio Paquito (Santa Helena), prestigiou as finais do Campeonato de Futsal de Férias organizado pelo Henrique da Conab na cidade de Porteirão, e viabilizou os troféus e a premiação para as equipes campeãs. No futsal feminino, o Flamengo foi a equipe campeã, e na categoria masculina, a equipe do Montatins foi o vencedor da disputa.

Já no sábado, Lissauer Vieira, participou ao lado do prefeito Paulinho do Luzitana e da primeira-dama Tassara, da festa em Louvor a Nossa Senhora da Guia em Paraúna. A 72ª edição da tradicional Novena, contou com uma animada quermesse e a missa na Capela de Nossa Senhora da Guia, ao lado do Cristo Redentor no alto do Morro da Igrejinha.

Enfim, o deputado está no meio do povo, ouvindo a população, atendendo lideranças e buscando junto com todas as classes, mais benefícios para os municípios. “Precisamos unir as forças de todas as classes políticas e sociedade organizada para buscar benefícios para a população. Não paro nem mesmo nos finais de semana, pois quero estar sempre presente, entendendo as necessidades das cidades, população e seus gestores. Esse é meu objetivo”, reforçou Lissauer Vieira.