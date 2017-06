Lissauer Vieira apoia permanência de famílias na Fazenda Monjolo junho 2nd, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Ocorreu na manhã desta quinta-feira, 1º de junho, na Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO), uma Audiência Pública sobre a regularização fundiária da Fazenda Monjolo, localizada no município de Turvelândia

O deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), representante da região, participou da reunião fazendo parte da mesa diretiva, juntamente com a presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana da ALEGO, Isaura Lemos (PCdoB); além do deputado Álvaro Guimarães (PR), a prefeita de Turvelândia, Reila Naves (PMDB); o presidente da Câmara Municipal de Turvelândia, vereador Ozório Nunes de Paula; o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Goiás (Fetaeg), Alair Luis dos Santos; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Turvelândia, Uilson César Areba da Silva; a advogada dos produtores da comunidade Monjolo, Andreia Gonçalves, e o professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Cleuton Cesar Ripol de Freitas.

Na ocasião, Lissauer falou sobre a importância da agricultura familiar. “Sou defensor e acredito que teríamos um país muito melhor se o Governo Federal desse maior apoio aos pequenos agricultores. A agricultura familiar é uma das mais importantes para colocar alimento nas mesas dos brasileiros. Temos que apoiar e defender vocês dessa injustiça. Já me coloquei a disposição da prefeita Reila para ajudar nesse assunto da forma que for necessário, e agora me coloco também a disposição para cada um de vocês. Contem comigo”, declarou o parlamentar, acrescentando: “Não podemos admitir que uma decisão judicial se transforme em uma injustiça social”.

Entenda a situação

O evento foi realizado em função de uma ordem judicial de despejo expedida pela Justiça para aproximadamente as 150 famílias, em torno de 500 pessoas, que ocupam a área. Os pequenos agricultores chegaram na propriedade por volta de 20 anos atrás, encontrando a terra totalmente abandonada e improdutiva, dividiram o espaço de 780 alqueires em loteamentos.

Meses após as ocupações das famílias o administrador da propriedade recorreu à justiça para a desocupação através de uma reintegração de posse. Conforme os advogados constituídos pelas famílias, no decorrer dos anos, o desenrolar do processo vem ocorrendo com vários “absurdos, erros e injustiças”.

A prefeita de Turvelândia revelou que esteve recentemente em conversa com o Governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e pontuou seu diálogo em prol da comunidade situada na Fazendo Monjolo. “Não podemos deixar o pessoal da Fazenda Monjolo sair daquela terra. A saída dessas famílias de lá é perda de qualidade de vida, são perdas irreparáveis”, frisou. Segundo Reila, os agricultores representam 15% da população de Turvelândia.

Segundo a deputada Isaura, a audiência foi uma oportunidade para que as diversas autoridades presentes possam debater uma solução definitiva para a comunidade que vive na Fazenda Monjolo. “Nós sabemos da luta destas pessoas e a situação desta terra que era abandonada e que, inclusive, iria servir para a construção de um Cassino, com verbas destinadas à agricultura”, disse.

O deputado Álvaro Guimarães destacou que a intenção de todas as autoridades presentes é a de empenhar esforços para que realmente seja encontrada uma solução para os agricultores. “Aqui não temos nenhum aproveitador e a luta, que é justa, tenho certeza que irá garantir a segurança e a paz para que possam trabalhar com tranquilidade na terra de vocês”.

O deputado Cláudio Meirelles (PR) também fez uso da palavra para cumprimentar os agricultores e reforçar o direito de posse, que segundo ele, a comunidade possui em relação às terras da Fazenda Monjolo. “É do direito da minoria que nós estamos aqui falando. O direito de defender os desejos e os sonhos das pessoas de terem sua terra e nela trabalharem”.