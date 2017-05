Lissauer Vieira homenageia produtores do Sudoeste Goiano maio 30th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Através de projeto de lei do deputado, GO-174 e GO-220 receberão os nomes de Daniel Cruvivel e Edson Cardoso, respectivamente

O serviço de um parlamentar é antes de tudo servir a população, lutar por seu povo e, principalmente, representá-los. Junto com essa principal função, originam-se tantas outras, como fomentar grupos de articulação, estudar frequentemente a fim de entender a realidade do povo, buscar parcerias, criar requerimentos, emendas, projetos de lei, entre inúmeras outras coisas que fazem parte do trabalho contínuo de um político.

É pensando nisso e, principalmente, respeitando essas funções que o deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), se preocupa tanto em apresentar resultados dia a dia, mês a mês, ano a ano, que contemple os principais interessados, que são as pessoas.

Recentemente, o parlamentar apresentou mais dois projetos de leis que homenageiam duas importantes pessoas, que fizeram a diferença de alguma forma para a sociedade. Os projetos se referem em atribuir à determinados trechos de duas rodovias, localizadas no Sudoeste Goiano, a denominação de dois grandes homens.

Os homenageados

O primeiro se destina ao trecho da Rodovia GO-174 que liga os municípios de Rio Verde a Montividiu, para receber o nome de DANIEL CRUVINEL LEÃO. Nascido em 27 de Dezembro de 1940, filho de Honório Leão Neto e Olímpia Cruvinel Leão, viveu sua vida na fazenda de forma muito simples e com muito trabalho. Aos 11 anos, perdeu sua mãe. Como era o irmão mais velho, se viu na responsabilidade em ajudar na formação seus irmãos João e Cecilia.

Anos depois da morte de sua mãe, o pai casou-se novamente com Ordalina, cujos tiveram Evandro, que foi quase um filho para ele. Aos 23 anos casou-se com Helena Gonçalves Leão. Começaram a vida trabalhando numa pequena propriedade em Montividiu (GO), onde havia comprado com parte do pagamento da heranças deixada sua mãe e sua sogra.

Em menos de 4 anos fez mais um negócio comprando outra propriedade. Cujos documentos eram falsos e, portanto, com o prejuízo foi obrigado a morar por um período com seu pai e outro período na casa de seu sogro. Até conseguir um novo emprego também numa fazenda.

Se passaram seis anos e a pessoa que comprou a fazenda em Montividiu, área que tinham quando se casaram, fez uma proposta para Daniel para que ele a comprasse de volta. O proprietário apresentou a proposta e deu alguns anos de prazo para pagar, e Daniel não hesitou em fechar o negócio e voltar para onde haviam começado. Mudaram-se de volta e começaram a plantar algodão. Conseguiu pagar, e aos poucos foi crescendo e comprando mais terras.

Era um homem visionário e astuto, em 1974 foi um dos pioneiros no plantio de soja, gerando renda e empregos para a região de Montividiu. Sempre sonhou e almejou a melhoria da região. Foi um marido dedicado e respeitador, um pai amoroso, presente e acima de tudo um exemplo de honestidade e caráter para os três filhos. Era um homem íntegro, preferia perder que pensar em dar prejuízo a alguém. Tratava seus funcionários com respeito e humildade.

Em 1986 construiu juntamente com quatro sócios um armazém de grãos denominado “Ouro Verde”, em Montividiu, que não só gerou inúmeros empregos como muita renda para o respectivo município. Desde então, nunca parou de lutar pela cidade e região. No dia 28 de Abril de 2009, em um acidente fatal Daniel faleceu na GO-174, no trecho entre Rio Verde e Montividiu, mas deixou para trás seu legado de homem respeitado e admirado.

O segundo projeto, mas não menos importante, se refere ao trecho da Rodovia GO-220 que liga o Distrito de Caiapônia (Planalto Verde) ao município de Montividiu, para receber o nome de EDSON CARDOSO CRUVINEL. Nascido em 26 de Janeiro de 1949, filho de Isidoro Cardoso de Sousa e Natalíce Cruvinel de Sousa, família tradicional de Montividiu, nasceu na fazenda do respectivo município, foi o 5° de 12 irmãos. Casou-se com Sebastiana de Sousa Cruvinel e teve três filhos e foi avô de oito netos.

Adquiriu sua propriedade rural também no município de Montividiu e residiu nela até o dia de seu falecimento. Trata-se de um dos nomes mais conhecidos e queridos da região. Foi militante político assíduo, apaixonado pelas tradições locais, em especial pela Festa de Nossa Senhora da Abadia. Tornou-se famoso pela receptividade e nunca negou um “poso de folia”, expressão usada para a parada que os foliões fazem nas fazendas.

Entre os períodos de 1997/2000, foi secretário de Ação Urbana e uma das principais figuras da cidade. Nesse mesmo período foi também Secretário de Assuntos Políticos, devido à grande amizade e facilidade que tinha em lidar com todos em sua volta. Era um marido, pai e avô dedicado e apaixonado pela família, o qual conseguiu transferir sua paixão por aquela terra e suas tradições aos seus herdeiros.

No dia 07 de março de 2017 Edson faleceu devido complicações com o coração deixando para trás todo respeito, dedicação a família, fidelidade aos seus princípios, lealdade aos amigos e amor por sua terra.

Os projetos foram apresentados na Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJ), distribuído ao relator e aguarda aprovação da assembleia para ser sancionado.