Livro: Como um homem sem braços nem pernas realizou coisas quase impossíveis

De forma descontraída e sem qualquer vitimização, Marcos Rossi dá uma lição de vida e mostra que as limitações do dia a dia talvez sejam apenas pequenas dificuldades

Surfista, skatista, mergulhador. DJ, integrante de bateria de uma escola de samba, vocalista de uma banda, músico da avenida Paulista, comediante. Funcionário de um banco, formado em Direito, palestrante internacional. Casado, pai de dois filhos e… feliz!



Essas características já seriam muitas se estivéssemos falando de qualquer pessoa, mas elas com certeza não pertencem a uma pessoa qualquer: todas são de Marcos Rossi, portador da raríssima Síndrome de Hanhart, nascido sem braços nem pernas e responsável por contar as suas inúmeras histórias no livro “O que é impossível para você?”, lançado neste mês pela Buzz Editora.

“Na minha vida, as chances de que as coisas dessem errado eram muito grandes, mas eu sempre desafiava todas elas”, resume o autor. “A mensagem que quero passar com essa obra é que a limitação é um conceito que está dentro da cabeça das pessoas, pois fazer ou não fazer uma coisa depende exclusivamente de você. Porque o tempo na nossa vida passa muito depressa”, acrescenta.

Além de dar uma grande lição de vida em todos nós, Marcos conta ao longo do livro – sempre de forma bastante descontraída e sem qualquer vitimização – cenas comuns ao cotidiano de qualquer pessoa, como quando saiu de casa para morar sozinho, sua experiência com o surfe, o skate, o mergulho, o futebol e as baladas, a expulsão do colégio, a estreia na bateria da X-9 Paulistana e a tão fatídica primeira vez.

“Eu tinha 15 anos e estava prestes a fazer uma cirurgia com 90% de chance de óbito. Então, disse à minha mãe que não queria morrer virgem. Ela apenas se calou. Dias depois, porém, um amigo dela ficou de me levar ao médico, mas me despejou no flat de uma garota de programa. Não me esqueço de uma fração de segundo daquele dia”, relembra ele.

Em outra passagem marcante, o autor conta como era a sua atividade diária no setor de Recursos Humanos de um dos maiores bancos do país – Marcos foi responsável pelo recrutamento de pessoas com deficiência. “Recebi o e-mail de um gestor que recusava uma contratação pelo fato de o candidato não ter um dedo e precisar ‘digitar muito’. Esse gestor não me conhecia e, depois de digitar vários e-mails para ele, convoquei uma reunião. Logo que entrei na sala, ele ficou estático, sem palavras e, após alguns minutos, reconheceu o erro e admitiu que poderíamos realizar a contratação”, conta.

Todas essas histórias estão no recém-lançado “O que é impossível para você?”, da Buzz Editora, que chega às livrarias de todo o país com o objetivo de mostrar as pessoas que não devemos jamais carregar frustrações para o dia seguinte e, muito menos, desistir dos nossos objetivos.

Serviço

“O que é impossível para você?”, Buzz Editora

Preço: R$ 29,90

Onde comprar: Buzzeditora.com.br