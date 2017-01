Livro desvenda aspectos comuns do Caminho dos Líderes janeiro 26th, 2017 Diretor Livros Google+ LinkedIn Pinterest

Antropologia da liderança: livro revela o caminho dos grandes líderes

Publicação foge dos clichês tradicionais e aponta o perfil da liderança a partir do exemplo de vida – pessoal e profissional – de 19 personalidades do mundo corporativo de segmentos que vão da indústria à sustentabilidade, da tecnologia e inovação à educação

Rol de CEOs vai do “Papa” do Outbound mundial, Aaron Ross; passando pela brasileira Viviane Senna na sustentabilidade a Marcelo Miranda da indústria, Gustavo Caetano da Tecnologia e Inovação e Osvaldo Barbosa Oliveira e Simone Franco da gestão de pessoas

Qual a essência dos pessoas se destacam no mercado de trabalho, chegam mais longe, viram referência? Esta é uma das perguntas centrais do livro “O caminho dos líderes”, que acaba de ser lançado por Fernando Pacheco, consultor empresarial e atualmente Head of Strategic Development da Samba Tech, considerada pela Fast Company uma das empresas mais inovadoras da América Latina. O livro, conta em suas 116 páginas 19 histórias de diretores e presidentes de grandes empresas nacionais e internacionais que tem deixado seu legado corporativo e inspirado seus liderados.

“Minha inquietude em descobrir como estes CEOs chegaram ao topo e se tornaram referência em seus setores, e como se posicionam de forma a serem admirados por seus times e pelo mercado; me fez ir além das histórias que rotineiramente se vê sobre eles na internet. Nas longas conversas que tive oportunidade de ter com cada um, busquei extrair a essência ou o momento que trouxe à tona suas habilidades e competências. É o (re)conhecimento da história por trás da história”, revela Fernando Pacheco. Na lista de entrevistados apenas diretores e presidentes de grandes Companhias como, por exemplo, o “papa” do outbound mundial, Aaron Ross; Sérgio Herz, da Livraria Cultura,Viviane Senna Presidente do Instituto Ayrton Senna, Marcelo Miranda da Precon e Osvaldo Barbosa de Oliveira, ex-diretor geral do Linkedin América Latina.

3 aspectos comuns do Caminho dos Líderes

Entre os 19 líderes há aspectos em comum, como revela Fernando. “O primeiro deles é uma compreensão clara de onde se quer chegar. Todos e todas são visionários que acreditam e acreditaram muito no seu potencial individual. O segundo aspecto é que todos entendem muito de pessoas: o aspecto democrático na composição da equipe e o ouvido aberto são uma forte características daqueles que atingiram cargos relevantes dentro de organizações e que fizeram história e deixaram seu legado”. O terceiro ponto importante que que chamou a atenção do autor nos entrevistados foi a disponibilidade e vontade de levar conhecimento que adquiriram adiante. “Quanto mais coisas enormes construíram, mais humildes essas pessoas demonstraram ser”, resume Fernando Pacheco.

Exemplos inspiradores

O livro mostra, por exemplo, que cada líder teve uma motivação diferente para definir o que é sucesso. “A Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna, utilizou toda a sua capacidade de comunicação, gestão e de influenciar pessoas para criar uma das organizações do terceiro setor mais impactantes do Brasil. Ou mesmo o Pedro Janot, ex-CEO da Azul, que perdeu os movimentos dos braços e das pernas, mas nunca abandonou a vontade de passar conhecimento adiante. Tem também a trajetória do mineiro Gustavo Caetano, que saiu de Araguari para montar uma startup de sucesso, palestrar na Nasdaq, ser considerado o “Zuckerberg Brasileiro” e revolucionar a experiência na indústria de vídeos online. O Marcelo Miranda, da Precon, contou muito sobre relações de influência e poder nas organizações. Essas informações são muito ricas para os jovens que querem caminhar no ambiente corporativo. Muitos nem sequer sabem que isso existe e acabam focando apenas nas competências técnicas, esquecendo das comportamentais”. Fernando Pacheco espera que cada depoimento seja inspirador e ajude a sanar as dúvidas dos novos profissionais que estão trilhando seu próprio caminho em todos os cantos do país.

Alguns trechos do livro

Ex-Diretor Geral do Linkedin America Latina, Osvaldo Oliveira

“Não consigo ver um trabalho, neste momento, que só me gerasse remuneração.

“Preciso ver algum sentido no que estou fazendo. Preciso ver que há transformação positiva”

“Para mim sucesso é ser feliz. Ponto. Você é feliz? Sou. Então você tem sucesso.”

Ricardo Ferreira, fundador da Richards

“Sucesso para mim não está associado a dinheiro. Está ligado a realizar as coisas da forma com que você acha que faz sentido”.

Viviane Senna, Presidente do Instituto Ayrton Senna

“Se você não tem paciência, persistência, você não vai conseguir fazer acontecer e vai desistir. Aí o foco que você colocou ali vai embora. Você tem que lidar com essas dificuldades e seguir em frente, ter perseverança.”

Marcelo Miranda, CEO da Precon

“O que falo de desenvolvimento de pessoas é que quero para elas o que quero para mim. Tem que ser genuíno. Se você não praticar o que fala, daqui a pouco acaba.”

Pedro Janot, Ex-CEO da Zara e da Azul LinhasAéreas e atual CEO da Contravento

“Do alto da minha cadeira de rodas e da minha imobilidade, meu sonho hoje é dividir o meu conhecimento com o maior número de pessoas”.

Carlos Arruda, Diretor Executivo de Inovação da Fundação Dom Cabral

“Uma coisa que estou percebendo na nossa educação é que essa parte de autoconhecimento é muito falha. Um fator fundamental para o sucesso de alguém é se conhecer, saber do seu limite, do seu potencial. Nunca tive essa oportunidade.”

Os Entrevistados

Pedro Janot (Ex-Ceo da Azul Linhas Aéreas)

Ricardo Ferreira (Fundador da Richards)

Alexandre Azevedo (CEO da Seculus)

Thomaz Srougi (CEO do Dr Consulta)

Sérgio Herz (CEO da Livraria Cultura)

Marco Antônio Guimarães (Diretor Executivo de Seminovos da Localiza)

Israel Salmen (CEO do Melliuz)

Viviane Senna (Presidente do Instituto Ayrton Senna)

Karin Parodi (CEO da Career Center)

Carlos Arruda (Diretor Executivo de Inovação da Fundação Dom Cabral)

Edgar Diniz (Fundador e Ex-CEO do Esporte Interativo)

Fabricio Bloisi (CEO da Movile)

Marcelo Miranda (CEO da Precon)

Simon Franco (CEO da Simon Franco RH)

Ruy Shiozawa (CEO do Great Place to Work)

Osvaldo Barbosa de Oliveira (Ex-diretor geral do Linkedin América Latina)

Sofia Esteves (Presidente do Conselho da DMRH e Cia de Talentos)

Gustavo Caetano(Ceo da Samba Tech)

Aaron Ross (Ceo da Predictable INC)

Ficha Técnica do Livro

Livro: “O caminho dos líderes: conversas exclusivas com grandes gestores e seus insights sobre liderança”

Autor: Fernando Pacheco

Páginas: 116p.

Editora: Independente

Onde comprar: http://livro.ocaminhodoslidere s.com.br/,

Investimento: R$ 39,90