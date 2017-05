Major Davi pede delineação da área em que se encontra o 15º BPM maio 8th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

O vereador Major Davi Pires solicitou à administração municipal que seja delineada a área urbana em que se encontra a sede do 15º Batalhão da Polícia Militar e da 14ª Companhia da PM. “A existência de uma fábrica de placas ao lado dos comandos e do Conselho Municipal de Segurança (Conseg), produz, durante o expediente, insuportável barulho, acima do permitido, além de fagulhas de metal, trazendo sério prejuízo ao andamento dos trabalhos policiais”, informou o parlamentar, que sugere que a empresa seja transferida para local em que a poluição sonora e ambiental não afete tanto a população.

João Rosa quer melhorias no trânsito do Cohacol 5

O vereador João Rosa requereu à SMT melhorias do trânsito no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Avenida 31 de Maio, no Setor Cohacol 5. O local tem sido palco frequente de colisões envolvendo todo tipo de veículos, principalmente entre motocicletas, devido a altas velocidades e desatenção por parte dos condutores, além de muitos atropelamentos de cães e gatos. Segundo ele, o cruzamento poderia contar com uma rotatória ou outro tipo de redutor de velocidade.

Mauro Filho solicita estudo para corrigir assoreamento do lago Diacuí

O vereador Mauro Bento Filho reivindicou ao executivo a realização de um estudo técnico para corrigir o assoreamento da orla do lago Diacuí, em toda a sua extensão. Ele lembra que há muito tempo o barranco está cedendo em sua parte interna, tornando-se um perigo para os frequentadores do parque em torno do lago.

Gildenicio sugere plano de transporte e mobilidade urbana

O vereador Gildenicio Santos sugeriu à prefeitura a elaboração de um plano de transporte e mobilidade urbana em Jataí. O objetivo é que o sistema de deslocamento seja reestruturado, a fim de integrar os diversos modais (ônibus, carros, motos e bicicletas), proporcionando o acesso democrático ao espaço urbano de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. “O plano deve priorizar a implementação de sistemas de transportes coletivos de qualidade para melhorar o deslocamento dos cidadãos”, afirmou o parlamentar.