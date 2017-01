Marconi confirma construção de Instituto Tecnológico em Catalão janeiro 24th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Serão investidos R$ 5 milhões e o Itego terá capacidade para atender 2 mil alunos por ano. O governador irá implementar a cadeia produtiva dos setores de mineração e matalmecânico

Em conformidade com a política definida pelo governador Marconi Perillo de fortalecer o ensino profissionalizante em Goiás, a Secretaria de Desenvolvimento (SED), por meio da superintendência Executiva de Ciência e Tecnologia, realizará, na próxima terça-feira (24), o lançamento das obras do Itego Professor Antônio Salles, construído junto ao Parque Tecnológico GoiásTec. O lançamento será às 10h, na Associação Comercial e Industrial de Catalão/Câmara dos Dirigentes Lojistas (ACIC/CDL), localizado na Avenida Raulina F. Paschoal, 2273, São João.

O Itego Prof. Antônio Salles homenageia o professor da Escola Presidente Roosevelt, posteriormente denominada Escola São Bernardino Siena, de Catalão. Ele foi também chefe do Departamento de Letras da Universidade de Brasília. Para sua construção a unidade recebeu investimentos de R$ 5 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia e terá capacidade de atender 2 mil alunos ao ano. A previsão é a de que a obra seja concluída no prazo de 12 meses.

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento, Luiz Maronezi, a construção deste Itego tem como objetivo complementar a cadeia produtiva do município, reconhecido pelas indústrias do setor metalmecânico e de mineração. O Itego professor Antônio Salles Oliveira, que será edificado dentro do condomínio empresarial e tecnológico da cidade para a oferta de cursos voltados para o setor metalmecânico, faz parte do Programa Goiano de Parques Tecnológicos. Fará parte do seu estuário de ações também um programa de incubação de Empresas, que vai promover o empreendedorismo e o nascimento de novos negócios inovadores.

O Parque Tecnológico GoiásTec tem como foco os setores de Agronegócios, Alimentos, Confecções, Logística, Metalmecânico e Mineração. Além disso, a formação de mão de obra ocorre de acordo com as vocações e potenciais empresariais do município e da região. O Itego oferecerá serviços de transferência de tecnologia e tecnológicos, fomentando o desenvolvimento e inovação tecnológica das empresas, especialmente as residentes no GoiásTec.

O evento já tem confirmadas a presença do secretário Maronezi, do superintendente Executivo de Ciência e Tecnologia da SED, Mauro Faiad, deputados estaduais e federais, entre outras autoridades estaduais e municipais.

(Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)