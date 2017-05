Marconi confirma para 2017 restauração da GO-174 entre Rio Verde e Montividiu maio 19th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

– Com 60 quilômetros de extensão, obra tem ritmo intenso e terá terceira faixa com 25 quilômetros

– Trecho é rota de escoamento de boa parte da safra de grãos da Região Sudoeste de Goiás

– Rodovia receberá camada dupla de massa asfáltica para suportar tráfego de veículos pesados

Por determinação do governador Marconi Perillo, a obra de restauração da GO-174, no trecho de 55 quilômetros entre Montividiu e Rio Verde, já em andamento, tem previsão de conclusão para este ano. Os trabalhos de construção do Anel Viário, anexo à rodovia, que deve desviar o tráfego de caminhões nas vias urbanas de Rio Verde, deverão ser concluídos no ano que vem.

Em ritmo intenso, a obra, que receberá investimentos de R$ 59,9 milhões, vai contar com 25 quilômetros de terceira faixa, com objetivo de tornarem mais seguras as ultrapassagens na rodovia. O trecho, que concentra boa parte do tráfego para o escoamento da safra de grãos da região Sudoeste de Goiás, terá camada dupla de massa asfáltica, com oito centímetros de espessura. Também serão executadas as sinalizações horizontal e vertical.

“Estou feliz porque estamos dando sequência ao programa Goiás na Frente, ajudando a melhorar a competitividade, sobretudo dando condições para que os produtores produzam e escoem bem sua safra. Além do que, isso vai ser muito importante para as pessoas que vivem aqui. Para as pessoas que têm filhos, que vão para a escola, para os trabalhadores, enfim. É uma obra fundamental para o desenvolvimento de Rio Verde”, declarou Marconi, durante vistoria à obra em abril passado. Ela está sendo executada pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop).