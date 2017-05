Marconi dá posse a ex-prefeito de Anápolis como secretário extraordinário para a Habitação maio 23rd, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

João Gomes foi empossado em solenidade que lotou as dependências do Auditório Mauro Borges

O governador Marconi Perillo deu posse, na manhã de hoje, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, ao ex-prefeito de Anápolis (abril 2014 – dezembro 2016) João Gomes, como secretário Extraordinário para Assuntos de Habitação. A solenidade lotou o Auditório Mauro Borges e contou com a presença de muitos anapolinos e representantes dos municípios de Indiara, Gameleira, Nerópolis, Padre Bernardo, Jaraguá e Itumbiara, que participavam, paralelamente, da assinatura de convênios com o programa Goiás na Frente, além de auxiliares do governo de Goiás.

Em mensagem de boas-vindas ao novo auxiliar, Marconi lembrou a relação cordial que sempre manteve com João Gomes, mesmo em partidos oponentes no Estado. “Embora eu fosse do PSDB e você do PT, nós sempre convergíamos, sempre tivemos muita maturidade para colocar os assuntos de Goiás e de Anápolis em primeiro lugar. Foi uma relação construtiva, muito boa, e estou feliz por poder trazê-lo para o governo”, ressaltou Marconi. “A política em Goiás amadureceu demais nos últimos anos e nós tivemos responsabilidade nisto. A relação mais republicana, esse desprendimento de todos nós, e graças a isso, estamos todos aqui hoje juntos”, destacou.

Em discurso, João Gomes falou da importância da missão a ele determinada pelo governador. “Agradeço ao governador Marconi Perillo pela confiança em mim depositada para trabalhar em uma secretaria tão importante, que desenvolve uma política pública de alta relevância, que é a habitação, que mexe com os sonhos das pessoas. Só quem nunca teve uma casa para morar, sabe o quanto isso é importante”, avaliou.

Vice-governador, José Eliton detalhou os principais objetivos de Gomes no comando de sua Pasta. “Sua missão a partir de agora é estabelecer junto à Agehab toda uma política habitacional que dê resultados efetivos para a sociedade goiana. Temos uma missão dada pelo governador Marconi de construir 30 mil casas em 2017 e 2018. E sua missão é ajudar a agilizar esse processo. Com seu talento e sua dedicação, sua vontade e determinação haveremos de dar muita felicidade aos goianos”, apontou.

Presente na solenidade, o senador Wilder Morais reforçou a importância do trabalho de João Gomes ao lembrar a própria infância, oriundo de uma família com poucos recursos. “Venho de uma família muito pobre, muito simples. Quando criança, não tive uma casa própria para morar. As primeiras casas que consegui comprar foi depois da faculdade. É uma honra grande ver você à frente desta secretaria”, falou Wilder ao novo secretário.

Ao parabenizar João Gomes pelo novo cargo, o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, afirmou que a experiência de ter comandado a gestão de uma cidade de grande porte feito Anápolis o credencia para desenvolver um trabalho eficiente: “Você tomou uma decisão muito importante e aceitou o convite do governador Marconi. Representa uma cidade muito importante como é Anápolis, mas também traz consigo a experiência de ter administrado um município grande, que é referência no setor produtivo do nosso Estado e, com certeza, vai agregar muito para nosso governo”.

Participaram também da posse de João Gomes os deputados estaduais Gustavo Sebba e Marlúcio Pereira, os secretários João Furtado (Casa Civil), Tayrone Di Martino (Governo), Sandes Júnior (Extraordinário), o Coronel Adailton Florentino (ex-Casa Militar), William O’Dwyer (Superintendente da SED) e Ridoval Chiareloto (presidente do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação – AGR).