Marconi defende reforma da Previdência para que recursos se revertam em benefícios para a população

Ele afirmou que déficit anual de R$ 2 bilhões poderia ser revertido em obras na área da Saúde e Educação, dentre outras áreas

Defendeu que a discussão sobre a reforma da Previdência seja mais clara, com exposição dos números que atestam sua necessidade

O governador Marconi Perillo defendeu, hoje, a reforma da Previdência, ao argumentar que o valor anual de R$ 2 bilhões que o governo estadual destina para o pagamento de déficit previdenciário poderia ser utilizado para investimentos em obras nas áreas da Saúde e Educação, dentre outras. “São R$ 2 bilhões este ano de déficit previdenciário no Estado. Imagina eu com R$ 2 bilhões para ajudar os prefeitos, para realizar obras na área da Saúde e Educação?”, questionou.

Marconi afirmou que há uma demagogia enorme em relação à questão da reforma da Previdência, já que a discussão não tem exposto números que precisam ser debatidos, como o fato de que 55% de tudo o que é arrecadado pelo governo federal é destinado ao pagamento de déficit previdenciário. Criticou, também, a disparidade do valor que é pago para grupo privilegiado de trabalhadores em detrimento do que é pago à maioria dos brasileiros.

“Eu escutei o ministro Barroso falando em uma universidade, em Londres, essa semana, para um grupo de estudantes de várias das melhores universidades da Inglaterra. Ele disse o seguinte, que a maior transferência de renda de pobre para rico do Brasil é por conta da Previdência. Por uma razão: os trabalhadores que trabalham nas empresas privadas são 33 milhões de trabalhadores. Eles recebem igualzinho, no montante, o que é pago a 1 milhão de trabalhadores do serviço público. Isso que as pessoas precisam saber: 33 milhões de brasileiros recebem o mesmo tanto de aposentadoria que alguns privilegiados recebem no País. O pobre está pagando a conta e está iludido, achando que a reforma da Previdência é ruim para ele”, observou.

Ao se referir aos 55% do montante da arrecadação que são destinados ao pagamento de dívida da Previdência, reiterou que o governo federal também poderia utilizar esse recurso para investimento em Saúde, Educação, e outros setores. “Essas coisas precisam ser ditas. Fico incomodado porque a gente está vendo que está errado. Aqui no Estado, por exemplo, os maiores salários representam quase todo o déficit que a gente tem por ano. Se pegar os salários acima de R$ 30 mil, são maioria. Pessoas se aposentando com 20, com 47 anos de idade, com R$ 35 mil. Isso é que precisa ser dito. E depois falam: ‘É incompetente’. Incompetente nada. Se não tivesse esse problema previdenciário não teria déficit nenhum no governo do Estado”, alertou.

“Estamos correndo dia e noite para poder dar conta das coisas. Para equilibrar financeiramente o Estado, fazer os ajustes. Mas essa é uma verdade que a gente tem que dizer”, completou. Marconi elogiou o presidente Michel Temer pela coragem de levar adiante a reforma da Previdência. “O presidente está tentando fazer as coisas que os outros não fizeram por demagogia. Tem que ter coragem de dizer que não está certo. O pobre tem que parar de pagar a conta dos ricos, dos que ganham mais. Porque se não acontecesse isso a gente poderia fazer muito mais”, sentenciou.