Marconi destaca a liderança de Goiás na tarefa de ajudar o Brasil a sair da crise

Governador pediu ao novo secretário que continue perseguindo a meta da estabilidade fiscal e econômica do governo do Estado. D isse ter aprendido a enxergar em Ana Carla Abrão uma grande brasileira

“Mais difícil que começar bem, é terminar bem”, afirmou hoje o governador Marconi Perillo, na solenidade em que a economista Ana Carla Abrão Costa entregou o cargo de Secretária da Fazenda e em que foi empossado o novo secretário Fernando Navarrete. O governador destacou o protagonismo de Goiás nas medidas de cortes de gastos, exercendo o papel de um Estado formulador de ideias para outras unidades da federação, como foco na eficiência e na responsabilidade fiscal.

Sobre Ana Carla, ressaltou que a secretária comandou a Fazenda estadual com “espírito de goianidade” e um “profissionalismo ímpar”, ajudando decisivamente o Estado a enfrentar a “crise mais danosa” que o Brasil viveu em sua história, com queda de 8% no PIB. “Aprendi a enxergar na senhora uma grande brasileira”, sublinhou Marconi, ao ressaltar que Ana Carla Abrão é hoje uma economista respeitada em todo o País pela capacidade de liderança e formulação. “O Brasil precisa de muitas Anas Carlas”, disse.

Durante a gestão da Secretaria da Fazenda, Marconi afirmou que Ana Carla revelou os traços de uma mulher de fibra, “determinada, pura, de sucesso, que tem espírito de civismo”. Disse que a secretária cumpriu à risca o papel de “resistir, reagir e previnir” para que Goiás não trilhasse o mesmo caminho de outros Estados, que não conseguiram sequer honrar os compromissos com a folha de pessoal.

Na solenidade, o governador assinou dois decretos: um que nomeia o novo superintendente estadual da Receita, Sílvio Vieira da Cruz, e outro que reclassifica 600 gerentes pelo critério da meritocracia.

Sobre a escolha de Fernando Navarrete, disse que se destacou quando atuou ao lado do vice-governador, José Eliton, no trabalho recuperação da Celg e também na pavimentação do caminho para a privatização da empresa num momento de incertezas da economia nacional e desconfiança de investidores internacionais no País.

Segundo ele, também pesou na escolha o trabalho de Fernando Navarrete na presidência da Celg G&T. A empresa saiu de uma situação de lucro de R$ 11 milhões caixa para atualmente R$ 50 milhões, com previsão de chegar em julho deste ano com R$ 120 milhões, “isso tudo sem nenhum centavo de dívida”. Ao final do discurso de saudação, Marconi conclamou o novo secretário a continuar perseguindo a meta da estabilidade fiscal e econômica do Estado: “Doutor Fernando, mãos à obra”, arrematou.

(Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)