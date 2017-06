Marconi e instituições: plano de desenvolvimento integrado para Goiás pelos próximos 20 anos junho 7th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Governo estadual terá o apoio da consultoria Macroplan para construir o planejamento estratégico

“A premissa principal é garantir que Goiás esteja entre os cinco estados mais competitivos do Brasil”, afirmou Marconi

Mais uma ação para que Goiás avance na competitividade e esteja, em um futuro próximo, entre os cinco estados mais competitivos do País começou a ser desenvolvida hoje. O governador Marconi Perillo recebeu o Fórum Empresarial goiano, representantes da Universidade Federal de Goiás e do Sebrae, entre outras instituições, para dar início à construção de um plano de desenvolvimento integrado para o Estado, com planejamento para os próximos 20 anos.

O objetivo principal, conforme reiterou Marconi, é garantir que Goiás esteja entre os cinco estados mais competitivos do Brasil e, principalmente, que atue em um segundo momento na redução dos custos da máquina do Estado. O governo estadual contratou a consultoria Macroplan para traçar o projeto. “Fizemos uma reunião importantíssima para o futuro de Goiás. A idéia é ter um plano de desenvolvimento integrado composto por setores organizados da sociedade civil, e também áreas do governo do Estado que contemplem o planejamento estratégico daqui para frente, voltado para os próximos 20 anos”, declarou Marconi.

O projeto deve ser concluído em março de 2018. De agora até lá, a Macroplan fará um amplo estudo e diálogo com toda a sociedade, para construir um programa de longo prazo, com vistas ao futuro. As instituições parceiras ajudarão na construção do projeto. A Macroplan é uma das instituições credenciadas pelo poder público para construir o Ranking Nacional de Competitividade. Em estudo apresentado em abril, apresentou o ranking dos estados brasileiros que apontou que Goiás avançou em educação e saneamento, e conteve o crescimento da pobreza.

A empresa também participa das reuniões do Fórum de Governadores do Brasil Central, ao qual fornece estudos sobre competitividade.