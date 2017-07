“Marconi e José Eliton lideram o maior volume de obras e benefícios do Brasil”, diz prefeito de Palminópolis julho 12th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Vice-governador assinou convênios para obras do Goiás na Frente

“José Eliton é um grande um tocador de obras. Goiás está à frente de outros estados e um dos motivos é que o vice-governador está ao lado do governador Marconi Perillo”, afirmou o prefeito de Palminópolis, Eurípedes Custódio, o Zezinho, nesta quarta-feira (12/07), durante assinatura de convênios para obras do programa Goiás na Frente, na cidade. Segundo o prefeito, “Marconi e José Eliton lideram o maior volume de obras e benefícios do Brasil”.

Por meio do Goiás na Frente, será investido R$ 1 milhão. Além disso, José Eliton assinou ordem de serviço para obras da GO-050, que liga Palminópolis até Palmeiras de Goiás, no valor de R$ 28 milhões. A cidade também receberá 60 casas do programa Cheque Mais Moradia e 40 Cheques Reforma.

Em seu discurso, José Eliton ressaltou que o Goiás na Frente é fruto da responsabilidade do Governo de Goiás, liderado pelo governador Marconi Perillo, com a realidade econômica do Brasil. “Tivemos a coragem de adotar medidas de ajuste fiscal e, agora, iniciamos um ciclo virtuoso para o Estado. Estamos preparando Goiás para um novo salto de desenvolvimento”, disse.

Diversas autoridades participaram do evento. Entre elas, a deputada federal Flávia Morais, o presidente da Agetop, Jayme Rincón, o presidente da Agehab, Luiz Stival, os secretários extraordinários Talles Barreto e João Gomes, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras lideranças da região.