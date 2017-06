“Marconi é o governador da superação”, diz José Eliton junho 28th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Vice-governador afirma durante maratona por seis municípios da região da Estrada de Ferro que tucano “é referência para o Brasil”, ao destacar essência municipalista e republicana da gestão. “Ele é responsável pela grande transformação de Goiás, que era um estado agrário e hoje é um dos que mais se desenvolve no país, com a maior rede de proteção social”, disse ao visitar os municípios de Orizona, Vianópolis, Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Bonfinópolis e Goianápolis

Marconi Perillo é “o governador da superação”, disse nesta última terça-feira (27/06) o vice-governador José Eliton durante maratona por seis municípios da região da Estrada de Ferro para entrega, lançamento de obras e assinatura de convênios do programa Goiás na Frente, bem como repasse de recursos para as prefeituras e que serão investidos em obras prioritárias, conforme decisão dos próprios prefeitos e comunidade.

Eliton visitou os municípios de Orizona, Vianópolis, Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Bonfinópolis e Goianápolis. Segundo ele, “Goiás tem o governador do trabalho que é referência para todo o Brasil”. Ele destaca a essência municipalista e republicana de Marconi “não no discurso, mas na prática”. Na concepção do programa Goiás na Frente, afirma, “ouviu todos os prefeitos, porque são eles que conhecem os problemas locais”.

Segundo o vice, Marconi Perillo “é responsável pela grande transformação de Goiás, que era um estado agrário e hoje é um dos que mais se desenvolve no país, com a maior rede de proteção social”. Ressaltou, ainda, que a vertente social é a marca do governador, ao citar os vários programas sociais que se tornaram referência para o Brasil e outros estados.

No total, os convênios com seis municípios da região resultam em R$ 12,5 milhões em investimentos em infraestrutura e obras de urbanização. Pela manhã, o vice-governador esteve com o governador Marconi Perillo na cidade de Orizona, onde lançaram o projeto de construção de 135 casas populares, a ser executado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Eles também entregaram 40 casas do programa Minha Casa Minha Vida 2, realizado em parceria com a prefeitura e a Agehab. O convênio, assinado com o prefeito Joaquim Augusto Marçal, é da ordem de 2,5 milhões, que serão integralmente utilizados na pavimentação asfáltica e no recapeamento da malha existente.

Ainda pela manhã, o vice-governador José Eliton seguiu para Vianópolis, onde ele e o governador Marconi Perillo assinaram com o prefeito Issy Quinan Júnior o convênio no valor de R$ 3 milhões. O município elegeu como obra prioritária a construção do cemitério municipal, conforme assegurou o prefeito no processo de decisão da alocação dos recursos.

A assinatura do convênio em Vianópolis foi feita durante a Ação Cidadã, promovida pelo governo do estado, e que reuniu mais de mil pessoas. O governo, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), entregou a chave de um ônibus escolar ao prefeito Issy Quinan, e descerrou placas de inauguração de várias obras, entre elas uma praça, uma Unidade Básica de Saúde, a sede do Instituto de Previdência e um campo de futebol society.

Para José Eliton, da mesma forma que o governador é exemplo para o país, o prefeito Issy Quinan é exemplo de gestor para todo o estado. “Dá orgulho chegar a Vianópolis e ver a transformação por que passou a cidade”, disse.

Em seguida, José Eliton esteve em Leopoldo de Bulhões, onde participou da solenidade de assinatura de convênio e autorização das obras de recapeamento e pavimentação asfáltica da cidade. O convênio assinado entre o estado de Goiás e o prefeito João Alécio Mendes é da ordem de R$ 1 milhão. Eles assinaram, ainda, na mesma tarde, dois outros convênios: com o prefeito Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, para o repasse de R$ 1 milhão; e com o prefeito Francisco de Moraes, de Goianápolis, para repasse de R$ 3 milhões. Nas duas cidades, os recursos do Goiás na Frente serão utilizados para recapeamento e pavimentação de novas vias.

Em Silvânia, foi assinado convênio do Goiás na Frente com o prefeito José Faleiro no valor de R$ 2 milhões para obras de pavimentação e recapeamento, e autorizamos mais R$ 2,171 milhões para a conclusão de uma escola padrão Século XXI. “São obras importantes para a vida da população de Silvânia”, disse Eliton. Também foi inaugurada a restauração da Igreja São Sebastião e anunciada a construção de um posto avançado do Ipasgo na cidade.

Na cidade de Bonfinópolis, foi assinado com o prefeito Kelton Pinheiro convênio do programa Goiás na Frente no valor de R$ 1 milhão para obras de recapeamento e pavimentação. A cidade será beneficiada, ainda, com cerca de R$ 4,5 milhões para a construção de unidades habitacionais.

Bonfinópolis foi um dos primeiros municípios a aderir ao programa habitacional do Goiás na Frente. “Fiquei muito feliz em ver naquela cidade a aliança entre o prefeito, vice-prefeito e os nove vereadores, que elegeram os interesses da população, em detrimento de seus interesses pessoais. A cidade está de parabéns”.

Encerrando a agenda do Goiás na Frente na região da Estrada de Ferro, o vice-governador esteve em Goianápolis, onde foi assinado convênio com o prefeito Francisco de Moraes, o Chiquinho, no valor de R$ 2 milhões que serão destinados a obras de pavimentação e recapeamento.

O município também se prepara para receber investimentos para a construção de novas unidades habitacionais. “Foi uma grande festa, com a presença de parlamentares, prefeitos vizinhos, ex-prefeitos e demais lideranças, todos unidos em prol da melhoria do município e do nosso estado”, concluiu Eliton.