Marconi inaugura IML de Itumbiara e destina R$ 5 milhões para obras de pavimentação na cidade

Antiga demanda da região Sul do Estado, o 12º Núcleo Regional de Polícia Científica de Itumbiara, que abriga o Instituto de Medicina Legal (IML), foi inaugurado hoje pelo governador Marconi Perillo e pelo prefeito, José Antônio, na passagem da caravana do Goiás na Frente pelo município. O governador ainda assinou convênio de R$ 5 milhões com a administração municipal para obras de pavimentação urbana e inaugurou a construção de 33 casas Conjunto Dionária Rocha.

Marconi começou o discurso dizendo que em menos de 48 horas estava voltando a Itumbiara. A primeira, para participar das homenagens ao ex-prefeito José Gomes, no famoso arraiá da cidade. Hoje, para anunciar obras e benefícios no programa Goiás na Frente. Também agradeceu a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Gilberto Marques Filho, “um homem digno e honrado”.

Disse ainda que hoje é um dia de muita alegria, porque o IML era uma obra “muito desejada”, e uma demanda da população. Afirmou ao prefeito José Antônio: “Você pode contar 100% comigo”. E confirmou a aprovação do curso de Medicina da UEG, que será em Itumbiara. “Com essa musculatura, a UEG se transforma numa das principais universidades brasileiras”. Marconi destacou ainda a transformação do Distrito Industrial de Itumbiara em um condomínio empresarial, numa ação da Codego. “Declaro oficialmente inaugurado, depois de muita novela, o IML de Itumbiara”, arrematou.

Ao enfatizar a importância do novo IML, o vice-governador José Eliton ressaltou que a obra faz parte de um complexo, que envolve também o trabalho da Justiça. “Governador, missão dada, missão cumprida”, asseverou. O desembargador Gilberto Naves, que é natural de Buriti Alegre, brincou que quando vê o “progresso no Sul” fica feliz porque pode sobrar alguma coisa para a sua Buriti Alegre. “Estou alegre com a pujança de Itumbiara, porque vai respingar em Buriti Alegre”, disse, arrancando risos da plateia.

Prefeito ressalta volume de investimentos do Governo do Estado em Itumbiara

O prefeito José Antônio (PTB) destacou as obras do Estado no município: o 12º Núcleo da Política Técnica Científica, a aprovação, pelo Conselho Superior da UEG, do curso de Medicina no campus de Itumbiara e um grande volume de obras rodoviárias. “É por isso que a cidade de Itumbiara tem de reconhecer que o maior investimento proporcional do Estado ocorre aqui em Itumbiara”, disse, citando obras de pavimentação urbana e a assinatura de convênio de R$ 5 milhões para obras de recuperação avenidas e ruas da cidade.

O prefeito prometeu, para breve, em conjunto com o Estado, a entrega do novo hospital municipal da cidade, que deverá ser gerido pelo Estado por meio de Organização Social. “É a consolidação do sonho sonhado por José Gomes e acendido em nossos corações”, afirmou.

José Antônio lembrou que os investimentos do governo estadual em Itumbiara já passam de R$ 100 milhões e o governador sempre se dispôs aberto a encaminhar prontamente os pleitos levados a ele pela administração municipal. Também lembrou que é a segunda vez na semana que Marconi visita a cidade, o que demonstra a ligação afetiva que ele tem com Itumbiara.

Ele fez referência ao Arraiá de Itumbiara, a maior festa junina do Estado. “Esse evento, muito mais de entretenimento e de cultura, é o maior evento de solidariedade do Estado”, afirmou. “O senhor tem um grande diferencial como líder, que é saber delegar responsabilidades”, disse o prefeito, ao destacar o papel do vice-governador José Eliton como coordenador-geral do programa Goiás na Frente.

O secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, disse que o IML de Itumbiara é “um prédio de primeiro mundo” e o sentido maior é “atender bem a população”.

Núcleo de Polícia Científica de Itumbiara é um dos mais amplos e modernos do País

O 12º Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica, em Itumbiara, que atenderá também os municípios de Água Limpa, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Goiatuba e Panamá, é um dos mais modernos e amplos do País. A obra foi orçada em R$ 3,4 milhões, financiados pelo governo do Estado junto ao Banco do Brasil. Com a aquisição dos equipamentos, o investimento total é de R$ 5 milhões. Os equipamentos e mobiliário em geral foram adquiridos diretamente pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a obra foi executada diretamente pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), com área construída de 1.261,65m². Conta também com gerador de energia.

O 12º Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Itumbiara terá o nome de Alcides Cotta Pacheco Filho, conforme a Lei 18.795, de janeiro de 2015, aprovada pela Assembleia Legislativa. Alcides Cotta Pacheco Filho era médico anestesiologista e morreu aos 48 anos, em março de 2014, vítima de acidente rodoviário.

O Núcleo conta com laboratório de balística, com isolamento acústico (exames de caracterização e funcionamento); laboratório químico (exames de toxicologia); consultório médico, adequado para realização de exames de lesão corporal; sala de necropsia especial (cadáver em decomposição), separada da necropsia comum, o que evita contaminação do ar entre os ambientes do núcleo e o ar exterior e adequação necessária à ergonomia e salubridade, tanto dos servidores quanto dos parentes das vítimas.

A solenidade de inauguração contou ainda com a presença do secretário Sérgio Cardoso (Articulação Política), João Gomes (Extraordinário de Habitação), Júlio Vaz (Codego), do deputado estadual Álvaro Guimarães (PR), dos prefeitos dos municípios beneficiados, da Superintendente da SPTC – Rejane Sena Barcelos, e do Coordenador do Núcleo – José Aparecido Gerardi, entre outras autoridades e lideranças locais e regionais.