Marconi libera recursos do Goiás na Frente para 15 municípios e diz que Goiás tem pressa junho 12th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Foram beneficiados os municípios de Jataí, Aloândia, Guarani de Goiás, Jesúpolis, Jussara, Maurilândia, Bom Jesus de Goiás, Cachoeira Alta, Morro Agudo, Paraúna, Porteirão, São João D’Aliança, Turvelândia, Uruaçu e Vianópolis

Em mais um dia de liberação de recursos do programa Goiás na Frente, o governador Marconi Perillo assinou hoje autorizações para repasses da primeira parcela do convênio com mais 15 prefeituras, com depósito automático dos recursos nas contas dos municípios de Jataí, Aloândia, Guarani de Goiás, Jesúpolis, Jussara, Maurilândia, Bom Jesus de Goiás, Cachoeira Alta, Morro Agudo, Paraúna, Porteirão, São João D’Aliança, Turvelândia, Uruaçu e Vianópolis, que estiveram representados pelos seus prefeitos, em solenidade hoje de manhã, no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Ao saudar os prefeitos, o governador Marconi Perillo afirmou que o governo estadual tem pressa em celebrar os convênios com os 246 municípios do Estado, repassando “a fundo perdido, sem nenhuma contrapartida das prefeituras”, recursos para obras de infraestrutura, escolhidas a partir de audiências individuais a cada um dos prefeitos. Marconi determinou ao secretário de Governo, Tayrone Di Martino, que “bote marcha” para que as assinaturas dos convênios sejam aceleradas. É que uma parte deles ainda não entregou as certidões negativas exigidas para o repasse dos recursos.

Marconi brincou com o prefeito de Vianópolis, Issy Quinan, que decidiu aplicar parte dos recursos na construção de um novo cemitério municipal. Nos cumprimentos, chamou o prefeito, um amigo de longa data, de “Odorico Paraguaçu”, referindo-se ao personagem do folclórico prefeito Sucupira, interpretado pelo ator Paulo Gracindo, já falecido, na novela O Bem Amado, escrita por Dias Gomes e exibida pela TV Globo na década de 1970.

O vice-governador José Eliton, coordenador do programa Goiás na Frente, afirmou que o governo estadual promove uma agenda municipalista “não só no discurso, mas na prática”. Ele assinalou que, com o programa Goiás na Frente, Goiás está verdadeiramente à frente do Brasil”.

Os 15 municípios que receberam hoje a primeira parcela do programa Goiás na Frente: Morro Agudo de Goiás (R$ 166.666,00), Jataí (R$ 500 mil), Aloândia (R$ 175.000,00 de um total de R$ 1 milhão), Cachoeira Alta (R$ 157.138,00 de um total de R$ 1, 6 milhão), Guarani de Goiás (R$ 200 mil de um total de R$ 2 milhões), Jataí (R$ 500 mil de um total de R$ 5 milhões), Jesúpolis ( R$ 166.666,00, de um total de R$ 1 milhão), Jussara ( R$ 130 mil de um total de R$ 1,3 milhão), Maurilândia (R$ 200 mil de um total de R$ 2 milhões), Paraúna (R$ 200 mil de um total de R$ 2 milhões), Porteirão (R$ 175 mil de um total de R$ 1 milhão), São João D’Aliança ( R$ 200 mil de um total de R$ 2 milhões), Turvelândia ( R$ 140 mil de um total de R$ 700 mil), Uruaçu (R$ 300 mil de um total de R$ 3 milhões e Vianópolis (R$ 267.089,00 de um total de R$ 3 milhões).