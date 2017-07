Marconi: “Nunca me esqueci de um elo fundamental, que é a prestação de serviços públicos de qualidade” julho 20th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

O governador Marconi Perillo inaugurou hoje de manhã, no Parque Lozandes, a 79ª agência do Vapt Vupt do Estado. Trata-se de uma antiga reivindicação dos moradores da região Leste de Goiânia. A nova unidade, que oferece uma gama variada de serviços públicos, já está aberta ao público no Lozandes Shopping, na Avenida Olinda.

Ao inaugurar a unidade, ao lado do secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, Marconi afirmou que o Vapt Vupt é o melhor serviço dessa natureza no Brasil, um dos mais avançados do mundo. Ele explicou que a ideia de concentrar, num só local, um conjunto de serviços públicos, surgiu em 1999. De lá para cá foram instaladas 79 unidades, em 60 municípios, e a previsão é que até o final de 2018 sejam 100 unidades em todo o Estado.

Na solenidade de inauguração, Marconi lembrou que para criar o Vapt Vupt se inspirou na experiência do Poupa Tempo, em São Paulo, lançado pelo então governador Mário Covas. Mas a diferença é que no estado de São Paulo, onde vivem aproximadamente 45 milhões de pessoas, não chegam a 30 o número de unidades e em Goiás, com uma população de 7 milhões de habitantes, já foram instalados 79 Vapt Vupts. “Esse é grande diferencial: um governo absolutamente comprometido com a prestação de serviços”, observou.

Destacou que o Vapt Vupt concentra todos os serviços essenciais à vida moderna, não apenas do Estado, mas também de outros entes federativos, como União e Municípios, com funcionários “bem treinados, preparados para atender bem ao usuário, que é o cliente desses serviços que o Estado disponibiliza, através das agências do Vapt Vupt.

O governador explicou ainda que a unidade do Vapt Vupt no Parque Lozandes tem por objetivo atender a uma região de Goiânia que cresceu muito nos últimos anos, destacando que a agência atende a todos indistintamente, “pobres ou ricos”, que residem na região Leste/Sul. Por fim, enfatizou que o Vapt Vupt de Goiás é o mais avançado do Brasil e um das melhores experiências do tipo no mundo.

“É impressionante o quanto eu recebo de elogios de pessoas de pessoas comuns, do povo, que, ao visitarem uma unidade do Vapt Vupt, se sentem como se estivessem numa loja de um grande país civilizado europeu ou dos Estados Unidos”, disse Marconi, acrescentando que em alguns aspectos o Brasil é mais avançado do que alguns desenvolvidos, como por exemplo a Justiça Eleitoral, “que é mais avançada do que a dos Estados Unidos”, basta citar, segundo ele, a urna eletrônica brasileira, uma das mais avançadas do mundo. Ao final, sentenciou: “Declaro inaugurado o Vapt Vupt do Parque Lozandes”.