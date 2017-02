Marconi reafirma cooperação e harmonia com o Poder Legislativo fevereiro 1st, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Novo presidente da Assembleia, deputado José Vitti ressaltou que uma das características marcantes que carrega é a capacidade de dialogar

O governador Marconi Perillo prestigiou, na manhã de hoje, a posse do deputado estadual José Vitti (PSDB) na presidência da Assembleia Legislativa, para o biênio 2017/2019. Vitti agradeceu a presença do governador na solenidade e disse que sua ascensão ao posto de maior hierarquia no Legislativo estadual só foi possível pelo diálogo que estabeleceu com os líderes de bancada, no exercício da liderança do Governo. À reportagem, Marconi ressaltou a cooperação e a harmonia existente entre o governo dele e a Assembleia Legislativa.

O presidente que deixou o cargo, deputado Hélio de Sousa (PSDB), ressaltou a forma em que o governador se relaciona com o Legislativo, respeitando a autonomia do Poder, mas com a visão de que o Executivo e o Legislativo são harmônicos e interdependentes.

“O diálogo é uma característica que carrego. Todo acordo feito foi cumprido”, disse Vitti, referindo-se à forma com que se relacionou com a oposição, na função de líder do Governo. Lembrou que tanto ele como o governador do Estado são filhos de Palmeiras de Goiás e ressaltou a coincidência histórica de presidirem os poderes Executivo e Legislativo. Também agradeceu a iniciativa de Marconi de comparecer à posse, “gesto de apreço pelo Legislativo”.

Com Vitti, também foram empossados os demais integrantes da Mesa Diretora da Casa: Manoel de Oliveira (PSDB), 1º vice-presidente, e Henrique Arantes (PTB), 2º vice-presidente. Bruno Peixoto (PMDB), Lincoln Tejota (PSD) e Humberto Aidar (PT) também tomaram posse dos cargos de 2º, 3º e 4º secretários, respectivamente. Helio de Sousa, eleito 1º secretário no certame, optou por não assumir o cargo, para se dedicar às comissões técnicas.

Além do governador Marconi Perillo, participaram da solenidade o vice-governador do Estado, José Eliton (PSDB), o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, o procurador-geral de Justiça, Lauro Machado Nogueira, secretários de Estado, deputados, a Defensora Pública-Geral do Estado, Lúcia Silva Gomes Moreira, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Kennedy Trindade, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Joaquim de Castro, prefeitos e servidores da Casa.

(Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)