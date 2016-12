Marconi recebe mais prefeitos eleitos do Sudoeste eleitos em audiências dezembro 27th, 2016 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Ø Até agora, já foram realizadas 85 audiências com prefeitos eleitos

Mais sete prefeitos eleitos foram recebidos pelo governador Marconi Perillo, na tarde de hoje, em nova rodada de audiências com os gestores que tomarão posse em 1º de janeiro para mandatos a partir de 2017. No total, até agora já foram realizadas 85 reuniões com os novos representantes municipais.

Como alternativa para facilitar a análise das demandas apresentadas pelos novos gestores, o governador Marconi Perillo tem recebido a comitiva de prefeitos e vereadores na Sala de Situação, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. No local, foi montado um grande painel de LED pelo qual é possível visualizar, em tempo real, o mapa de cada município.

Preocupado com municípios, como os próprios prefeitos atestam, Marconi faz questão de encaminhar todas as demandas no mesmo dia das audiências. Quando lhe solicitam obras de infraestrutura, por exemplo, o governador visualiza no mapa projetado no painel o local propício para a obra e os detalhes a ela inerentes. Em seguida, já telefona aos auxiliares para encaminhar os pedidos mais urgentes.

Hoje, foram recebidos os prefeitos eleitos de Cachoeira Alta, Kelson Souza Vilarinho (PSD); Rialma, Fred Vidigal (PTB); São Simão, Wilbert Floriano Ferreira (PTB); Indiara, Divino Marques de Souza (PDT); Aruanã, Hermano de Carvalho (PSDB); Bonfinópolis, professor Kelton Pinheiro (PSB); Bom Jardim de Goiás, Odair do Odélio (DEM).

Primeiro prefeito recebido pelo governador, Kelson Vilarinho apresentou ofícios e informou que o governador já se prontificou a atender suas solicitações. “Foi muito importante. Era uma reivindicação nossa através da Associação Goiana dos Municípios (AGM) para que o governador nos atendesse de maneira individual, porque nossos anseios são diferentes. São 246 municípios e as reivindicações são diferentes. E o governador atendeu nossas reivindicações de prontidão”, afirmou.

Fred Vidigal avalia como fundamental ter se reunido com Marconi Perillo antes mesmo de sua posse, pois, segundo ele, este é o momento ideal para apresentar ao governador a situação dos municípios. “Foi uma audiência muito positiva. O governador se dispôs a nos ajudar em Rialma com recursos a partir do ano que vem. E já antecipou que nos convocará para novas audiências. Então, eu saio daqui muito animado com a conversa com o governador”, declarou.

Para Wilbert Floriano, a iniciativa do governador comprova seu caráter municipalista: “O governador abriu as portas para São Simão, nos acolheu muito bem, recebeu as nossas reivindicações. São Simão precisa muito do apoio do governador e eu tenho certeza que será uma grande parceria do Governo do Estado com a nossa cidade”.

Divino Marques de Souza lembrou da crise econômica porque passam os municípios no país e avaliou como importantíssima a audiência no Governo Estadual. “Pedimos ao governador que nos ajude com investimentos para as aéreas mais carentes e ele prometeu nos ajudar em tudo o que for possível. Tenho certeza de que vamos ser atendidos”, disse.

Hermano de Carvalho agradeceu o convite do governador para a audiência e disse confiar que este encontro é apenas o início de uma grande parceria com o Governo de Goiás. “A gente confia que vai continuar contando com o apoio que sempre recebemos do governador. Nós precisamos muito do Estado. Nossas receitas são pequenas, mas com a ajuda que o governador sempre deu, e que com certeza continuará dando, nós vamos conduzir o município para um patamar ainda mais elevado”, pontuou.

Para o professor Kelton Pinheiro, as audiências realizadas antes do início dos mandatos dos prefeitos é importante para que o Governo Estadual planeje com antecedência os investimentos para os municípios. “Os prefeitos precisam expor suas necessidades. E o governador é sempre sensível às necessidades dos municípios. Bonfinópolis vai ganhar muito com o apoio do governador Marconi”, afirmou.

O resultado da reunião também foi comemorada pelo prefeito eleito Odair do Odélio: “Essas audiências são de grande valia para nós, prefeitos, porque precisamos da parceria do Governo para que a gente tenha uma boa gestão. A gente só tem que agradecer por receber as portas do Palácio abertas”.