Marconi recebe título de Político do Ano e homenageia mestres do jornalismo estadual

Em seu discurso, o governador homenageou os saudosos e importantes jornalistas goianos Reynaldo Rocha, João Silvestre, Armando Accioli e Henrique Duarte, falecidos recentemente

O Clube de Repórteres Políticos de Goiás escolheu também o senador Wilder Morais, como Congressista do Ano, o presidente da Assembleia José Vitti, como Deputado do Ano, e a parlamentar goianiense Dra. Cristina Lopes, como Vereadora do Ano

Nos 39 anos de existência do Clube de Repórteres Políticos, o governador é o político com maior número de títulos. Já foi escolhido em três vezes Deputado do Ano, quatro como Congressista do Ano e cinco vezes Político Ano, em todas por votação dos jornalistas políticos que atuam no Estado.

Ao agradecer a homenagem, em solenidade no auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa, Marconi lembrou que foi justamente no mesmo local que, no final de 1982, iniciou sua trajetória política, como voluntário no gabinete do então senador Henrique Santillo, que em 1986 se elegeria governador e de quem se tornou amigo pessoal, um grande admirador e fiel companheiro.

Marconi iniciou o discurso enaltecendo as figuras dos jornalistas homenageados in memória – Reynaldo Rocha e João Silvestre – que morreram este ano. Também lembrou-se outros dois vultos da imprensa goiana, que também faleceram recentemente – Armando Accioli e Henrique Duarte. “Não poderia haver uma homenagem mais justa”, disse.

O governador falou também das qualidades de cada um dos homenageados: A vereadora Dra. Cristina, “forjada no sofrimento, na luta e na coragem”, tendo sido vítima de seu companheiro, que ateou fogo em seu corpo há 30 anos, quando ainda morava no Paraná. Também enalteceu o trabalho que o senador Wilder Morais (PP) faz por Goiás, na defesa dos interesses maiores do Estado. Sobre o presidente da Assembleia Legislativa, Marconi disse que ele é um “símbolo de aglutinação, de equilíbrio e ponderação” e hoje tem o apoio dos 40 deputados. Previu que José Vitti ainda vai alcançar muitos espaços na política de Goiás.

José Vitti lembrou que esse é o primeiro título que recebe do Clube dos Repórteres Políticos, que tem na figura do governador Marconi Perillo o maior homenageado da história da entidade, hoje presidida pelo jornalista João Nascimento. “O governador Marconi é o meu professor”, afirmou Vitti, para quem não há como não admirá-lo, pelo grande homem público que o é. “O senhor é o meu ídolo, meu espelho”, sintetizou Vitti.

A entrega dos diplomas do Clube de Repórtres Políticos lotou ontem à noite as dependências do Auditório Costa Lima, da Assembleia Legislativa. Além dos homenageados estavam presentes a primeira-dama Valéria Perillo, acompanhada das filhas Isabella e Ana Luísa e do pai do governador, Sr. Marconi Ferreira Perillo, secretários de Estado, os deputados estaduais Eliane Pinheiro (PMN), Santana Gomes (PSL) e Marquinho Palmerston (PSD), prefeitos e vereadores.