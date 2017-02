Matrículas Abertas – Cursos EaD SESI SENAI Rio Verde fevereiro 7th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

O SENAI abriu vagas para cursos em EaD de nível técnico e de qualificação profissional.

As vagas são limitadas e as matrículas podem ser realizadas no site www.sistemafieg.org.br/po rtalcliente/ – selecione “Unidade SENAI Fernando Bezerra (Rio Verde)” ou na Unidade SESI SENAI Rio Verde localizada na Rua Guanabara, nº 217 – Setor Pausanes.

Melhores informações (64) 3624-4400 / (64) 3624-4429.