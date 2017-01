Matrículas Abertas – EJA SESI Rio Verde janeiro 26th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

2017 inicia com uma nova oportunidade para quem deseja retomar os estudos: estão abertas as inscrições para novas turmas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do SESI Rio Verde.

A modalidade de ensino permite a conclusão da segunda fase do Ensino Fundamental em apenas dois anos e do Ensino Médio também em dois anos, sendo destina para trabalhadores da indústria e/ou seus dependentes que estão fora da faixa etária aplicada no ensino regular. Interessados devem procurar a unidade SESI SENAI o mais rápido possível para efetivar a matricula.